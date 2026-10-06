Jetzt wird Actionstar Jason Momoa zum Monster

Fans der legendären Videospiel-Reihe sind voller Vorfreude: "Street Fighter" kehrt ab 15. Oktober zurück auf die große Leinwand. Im Mittelpunkt stehen Ryu (Andrew Koji) und Ken Masters (Noah Centino). Die beiden einstigen Weggefährten haben sich voneinander entfremdet, werden aber plötzlich wieder gemeinsam in den Kampf gezogen.

Chun-Li (Callina Liang) rekrutiert sie für das nächste World Warrior Tournament. Was zunächst nach einem brutalen Kräftemessen aussieht, entwickelt sich schnell zu einer tödlichen Verschwörung. Ryu und Ken müssen sich dabei nicht nur mächtigen Gegnern stellen, sondern auch ihrer eigenen Vergangenheit.

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"Aquaman" kämpft gegen Wrestling-Stars

"Aquaman"-Star Jason Momoa schlüpft in die Rolle von Blanka und ist gleichzeitig als Produzent an dem Film beteiligt. Rapper Curtis "50 Cent" Jackson wird zu Balrog, Wrestling-Star Roman Reigns spielt Akuma und Cody Rhodes verkörpert Guile. David Dastmalchian tritt als M. Bison auf, Andrew Schulz als Dan Hibiki und Vidyut Jammwal als Dhalsim. Sänger Orville Peck übernimmt die Rolle von Vega, Olivier Richters wird zu Zangief und Hirooki Goto spielt E. Honda.

Die Handlung ist im Jahr 1993 angesiedelt und soll den Kampfgeist der Videospiel-Vorlage direkt auf die Kinoleinwand übertragen. Das spiegelt sich auch im Soundtrack wieder, wie etwa mit einer unveröffentlichten Version von "Ambitionz az a Ridah" von Tupac Shakur, die in den 1990er Jahren für Mike Tyson aufgenommen wurde.

"Street Fighter" zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Kampfspiel-Reihen der Welt. Entsprechend groß ist die Herausforderung, die Figuren und ihre spektakulären Attacken für das Kino umzusetzen. "Heute" verlost 120 Tickets für die Premiere von "Street Fighter" am 14. Oktober im Cineplexx Millennium.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 14.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.