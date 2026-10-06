i In dem rund 500 Seiten starken Roman führt Bazyar in den fiktiven Hunsrück-Ort Heimesbach. APA-Images / dpa / Hannes P. Albert Literaturauszeichung "Roman gegen Gleichgültigkeit" – sie holt den Buchpreis Shida Bazyar gewinnt mit "Die Lücken" den Deutschen Buchpreis 2026. Ihr Roman über NS-Vergangenheit, Rassismus und Verdrängung überzeugte die Jury. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Erfolg für Shida Bazyar: Die Schriftstellerin gewinnt mit ihrem Roman "Die Lücken" den Deutschen Buchpreis 2026. Die Jury würdigte das Werk als eindringlichen "Roman gegen Gleichgültigkeit".

In dem rund 500 Seiten starken Roman führt Bazyar in den fiktiven Hunsrück-Ort Heimesbach. Dort verbindet sie jüdisches Leben und die NS-Vergangenheit mit den Geschichten kurdischer und iranischer Menschen, die in Deutschland Schutz suchen.

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Tote Erzählerin deckt dunkle Vergangenheit auf

Ungewöhnlich ist die Perspektive: Die Ich-Erzählerin ist bereits tot. Nach einem Verkehrsunfall erfährt sie mehr über die Vergangenheit ihres Heimatortes und kehrt dorthin zurück, wo sie einst als zehnjähriges Mädchen mit ihrer Familie als Flüchtling ankam.

Im Mittelpunkt stehen jüdische Familien, NS-Profiteure und lange verschwiegene Wahrheiten. Es geht um Rassismus, Lügen und Verdrängung – und darum, wie die Vergangenheit bis heute nachwirkt.

Klare Worte gegen Radikalisierung

Auch in ihrer Dankesrede wurde Bazyar politisch. Sie warnte vor der zunehmenden Radikalisierung in Deutschland und erklärte, derzeit gebe es kaum eine Minderheit, die keinen Grund zur Sorge habe. Kritik übte sie auch an der von der AfD geforderten "Remigration".

Der Deutsche Buchpreis zählt zu den wichtigsten Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum und ist mit 25.000 Euro dotiert.

Buchmesse startet mit Polit-Zündstoff

Verliehen wurde der Preis kurz vor dem Start der Frankfurter Buchmesse. Gastland ist heuer Tschechien. Für Spannung sorgt die Eröffnungsrede der regierungskritischen Autorin Radka Denemarkova – seit Dezember 2025 wird Tschechien von einer rechtspopulistischen Koalition unter Andrej Babis regiert.