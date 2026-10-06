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Ivy Quainoo ist jetzt Schauspielerin. Sie trat u.a. schon in ihrer Heimatstadt Berlin auf, hier im Renaissance-Theater in
Ivy Quainoo ist jetzt Schauspielerin. Sie trat u.a. schon in ihrer Heimatstadt Berlin auf, hier im Renaissance-Theater in "Ein Berlinical".
IMAGO/Martin Müller
Nach Rückzug wieder da

Diese "The Voice"-Siegerin ist heute Schauspielerin

Mit 19 gewann Ivy Quainoo Deutschlands erste Staffel der Talent-Show. Doch der schnelle Ruhm wurde ihr zu viel – heute geht sie einen anderen Weg.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
06.10.2026, 11:33
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Mit gerade einmal 19 Jahren stand Ivy Quainoo 2012 plötzlich ganz oben: Sie gewann die erste Staffel von "The Voice of Germany". Doch der schnelle Ruhm und die starke Fremdbestimmung durch ihr Plattenlabel setzten ihrem Selbstbewusstsein zu.

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Die Berlinerin kehrte der Musikbranche weitgehend den Rücken und baute sich ein neues berufliches Standbein auf: Die heute 34-Jährige ist inzwischen Schauspielerin und übernimmt Rollen in Serien, Filmen und Musicals.

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Von Musical bis TV-Krimi

Quainoo studierte an der American Academy of Dramatic Arts in New York Schauspiel und schloss die Ausbildung nach zwei Jahren ab. Auch an der Berliner Bühnenkunstschule sammelte sie Erfahrungen. Inzwischen kann die Mimin auf beachtliche Engagements zurückblicken: Sie spielte im Musical "Hamilton" und übernahm die Rolle der Jenny in der Grimme-Preis-prämierten Serie "Sam - Ein Sachse".

Auch in Produktionen wie "Familienerbe", "SOKO Leipzig" und "Girl You Know It’s True" war die frühere Sängerin zu sehen. Am Theater St. Gallen stand sie im Musical "Hair" auf der Bühne.

Ihre Zukunft sieht die 34-Jährige klar vor der Kamera: "Ich hoffe, dass ich noch viel, viel, viel mehr drehe und dass das der Rest meines Lebens sein kann", verriet sie.

red,06.10.2026, 11:33
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