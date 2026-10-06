i Rowan Atkinson kommt mit 71 zurück auf die Bühne. MAJA SMIEJKOWSKA Überraschung! Mr. Bean ist zurück: Atkinson feiert Comeback Rowan Atkinson ist zurück auf der Bühne: In London feiert der "Mr. Bean"-Star sein Comedy-Comeback – mit Klassikern und neuen Sketchen. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als zehn Jahre war Rowan Atkinson nicht mehr auf der Theaterbühne zu sehen. Jetzt meldet sich der britische Comedy-Star zurück: Der 71-Jährige bringt im Februar und März 2027 seine neue Show "Rowan Live" ins Londoner Gillian Lynne Theatre – und natürlich darf dabei auch seine berühmteste Figur nicht fehlen: Mr. Bean.

Insgesamt sind zwischen dem 8. Februar und 13. März 30 Vorstellungen geplant. Die Show soll eine Art Best-of aus Atkinsons jahrzehntelanger Comedy-Karriere werden. Neben bekannten Figuren und legendären Sketchen gibt es aber auch komplett neues Material.

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Dafür hat Atkinson einige alte Weggefährten ins Boot geholt: Drehbuchautor Richard Curtis, Comedian Ben Elton und Komponist Howard Goodall haben an neuen Stücken für die Show mitgearbeitet.

Für Atkinson ist das Ganze auch eine kleine Zeitreise. Ganze 40 Jahre ist es her, dass er zuletzt mit einer Comedy-Sketchshow im Londoner West End auf der Bühne stand. Nun möchte er zu den Sketchen zurückkehren, mit denen seine Karriere einst richtig Fahrt aufgenommen hat – und aus denen später einige seiner bekanntesten Figuren entstanden.

Kurz gesagt: Mr. Bean goes West End. Und nach vier Jahrzehnten gibt’s nicht nur Nostalgie, sondern auch frischen Comedy-Nachschub.