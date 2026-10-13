i Christine Nöstlinger war unangepasst, humorvoll und hatte ein Herz für Kinder. Die Wiener Kinderbuchautorin wäre am 13. Oktober 90 Jahre geworden. Die Kino-Doku "Nöstlinger – Sowieso und überhaupt" beleuchtet ihr Leben. NGF Zum 90. Geburtstag Nöstlinger: Doku enthüllt die Frau hinter den Büchern Sie prägte Generationen mit ihren Werken. Die Kino-Doku "Nöstlinger – Sowieso und überhaupt" zeigt die Kinderbuchautorin so, wie sie wirklich war. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Sie war frech, schlagfertig, unbequem und hatte ein riesiges Herz für Kinder: Christine Nöstlinger, die am 13. Oktober 90 geworden wäre, zählt zu den bedeutendsten Kinderbuchautorinnen Österreichs. Mit Klassikern wie "Die feuerrote Friederike", "Wir pfeifen auf den Gurkenkönig" oder den "Geschichten vom Franz" begeisterte sie Generationen. Jetzt bekommt die 2018 verstorbene Wienerin eine eigene Dokumentation.

In "Nöstlinger - Sowieso und überhaupt" (ab 16. Oktober im Kino) zeichnet Regisseurin Alexandra Schneider das Porträt einer außergewöhnlichen Frau, die mit ihren Geschichten nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen wollte. Dabei kommen prominente Bewunderer ebenso zu Wort wie enge Wegbegleiter.

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ORR-Star schlüpft in Nöstlingers Rolle

Schauspielerin Ursula Strauss, die bereits in den Verfilmungen der "Geschichten vom Franz" zu sehen war, lässt Nöstlingers Texte im Film auf besondere Weise lebendig werden. "Ich glaube, sie wäre im Jahr 2026 sehr vorsichtig im Umgang mit den Worten, die sie wählt, weil sie stets der Überzeugung war, dass Worte Macht sind", sagt Strauss im "Heute"-Gespräch.

"Sie würde auch ganz klar sagen, dass es wieder an der Zeit ist, mehr ins Gespräch zu kommen und auch harte Entscheidungen zu treffen, diese aber in aller Ehrlichkeit mit der Gesellschaft zu teilen."

Doku und Theater-Premiere

Auch Autorin Stefanie Sargnagel, selbst begeisterte Nöstlinger-Leserin, erzählt von ihrem Verhältnis zur berühmten Wienerin. Zudem liest sie – abseits von Film – ab 13. Oktober in "Nöstlinger" gemeinsam mit Gerald Votava Ausgewähltes der Autorin im Theater Rabenhof.

Stefanie Sargnagel und Gerald Votava feiern im Theater Rabenhof mit "Nöstlinger" am 13. Oktober Premiere, Ingo Pertramer

Dazu gibt es zahlreiche historische Interviews, in denen Nöstlinger mit ihrem unverwechselbaren Schmäh, ihrer Ehrlichkeit und ihrem scharfen Verstand begeistert. Auch ihre Töchter, langjährige Freunde und Verleger kommen zu Wort.

Schlechte Deutschnote, trotzdem Bestsellerautorin

Dabei war eine Karriere als Schriftstellerin ursprünglich gar nicht geplant. Nöstlinger arbeitete zunächst als Grafikerin. Erst nach der Geburt ihrer beiden Töchter begann sie, Geschichten zu schreiben und zu illustrieren. Daraus entwickelte sich eine rund 50 Jahre dauernde Erfolgsgeschichte mit etwa 150 Büchern.

Besonders bemerkenswert: Ausgerechnet die spätere Bestsellerautorin hatte einst Schwierigkeiten mit dem Deutschunterricht. Von ihrem "schlechten Genügend" bei der Deutschmatura und ihren Rechtschreibfehlern erzählte sie später mit großer Freude.

Die Dokumentation zeigt aber auch Nöstlingers politische Haltung. Aufgewachsen während der NS-Zeit und geprägt von ihren antifaschistischen Eltern, entwickelte sie früh einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. In ihren Büchern stellte sie Autoritäten infrage, thematisierte familiäre Konflikte und zeigte, dass Kinder nicht immer brav sein müssen. Für Nöstlinger war klar: Auch junge Menschen haben echte Sorgen, Wut und Probleme. Und sie haben das Recht, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 20.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.