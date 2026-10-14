i vbw, Michael Balgavy, Markus Morianz, Dewynters, London Kult-Musical kehrt zurück "Tanz der Vampire" wird jetzt düsterer als je zuvor Die Vampire sind zurück! Im Herbst 2027 kehrt das Kult-Musical "Tanz der Vampire" in einer völlig neuen Inszenierung ins Wiener Ronacher zurück. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Darauf haben Musical-Fans lange gewartet: Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) holen den Welterfolg "Tanz der Vampire" zurück nach Wien. Ab Herbst 2027 wird das Kult-Musical wieder im Ronacher zu sehen sein. Und diesmal soll es noch unheimlicher werden.

Musical-Intendant Christian Struppeck verspricht eine überarbeitete Neuproduktion des Originals, die das Publikum in eine noch düsterere und geheimnisvollere Welt entführen soll. Der Grund für das Comeback: die enorme Nachfrage der Fans.

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11 Millionen Menschen im Vampir-Fieber

"Tanz der Vampire" zählt zu den größten Musical-Erfolgen aus Österreich. Rund elf Millionen Menschen haben das Stück bereits gesehen. In insgesamt 15 Ländern und 13 Sprachen begeisterte die Produktion das Publikum. Nun kehren die Vampire ausgerechnet dorthin zurück, wo ihre internationale Erfolgsgeschichte einst begonnen hat: nach Wien.

"Es ist längst mehr als ein Musical, es ist ein Phänomen, das das Publikum auf der ganzen Welt begeistert", schwärmt Intendant Struppeck. Mit der neuen Produktion wolle man diese Erfolgsgeschichte fortsetzen: "Geheimnisvoll, düster und mystischer als je zuvor", verspricht er.

Vorverkauf startet schon jetzt

Die große Gala-Premiere ist für September 2027 geplant. Wer dann auf der Bühne stehen wird, bleibt vorerst ein Geheimnis. Die Besetzung und das Kreativteam sollen erst im nächsten Frühjahr vorgestellt werden.

Für alle, die sich schon jetzt einen Platz im Ronacher sichern wollen, gibt es gute Nachrichten: Der Vorverkauf für die Neuproduktion ist ab sofort eröffnet.