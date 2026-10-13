i Emilia genießt die Aufmerksamkeit ihrer Verehrer. Doch am Mittwoch muss bei "Bauer sucht Frau" ein Anwärter gehen. ATV/Michaela Tischler Bitterer Abschied am Hof "Bauer sucht Frau": Für diese Männer ist jetzt Schluss In der ATV-Kuppelshow wird jetzt knallhart aussortiert! Emilia und Kevin schicken jeweils einen Hofherren heim. Auch bei Peter fliegen die Fetzen. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 18:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Bauer sucht Frau" wird es am 14. Oktober (20.15 Uhr, ATV/JOYN) richtig ernst. Gleich zwei Hofherren müssen ihre Koffer packen und die Heimreise antreten. Während Emilia in Oberösterreich und Kevin in Tirol schwere Entscheidungen treffen, sorgt eine neue Hofdame in der Steiermark für ordentlich Wirbel.

Im Hausruckviertel steigt bei Emilia jedenfalls das große Hoffest. Das ganze Dorf feiert mit, doch für ihre vier Hofherren Lukas, Manuel, Alex und Patrick wird es alles andere als gemütlich.

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Emilia schickt ersten Hofherren nach Hause

Die Freundinnen der jungen Landwirtin nehmen die Männer beim Schuhplatteln genau unter die Lupe. Besonders Alex kann dabei ordentlich punkten. Auch Emilias Eltern sind von seinem Auftritt angetan. Die 21-Jährige weiß jedenfalls genau, was sie will: "Ich brauch' jemanden, der den Raum betritt und da ist."

Doch nicht jeder kann die Jungbäuerin überzeugen. Noch während des Festes bittet sie einen ihrer Verehrer zum Einzelgespräch. Für einen Mann endet das Liebesabenteuer früher als erhofft.

Auch Kevin macht mit einem Mann Schluss

Nicht weniger dramatisch geht es in Tirol zu: Bei Wahl-Tiroler Kevin kämpfen Kevin, Max, Flo und Mathias um die große Liebe. Doch einer von ihnen muss bereits die Koffer packen. Zuvor stellt der 34-jährige seine Hofherren bei der Stallarbeit auf die Probe. Wer kann anpacken und wer macht sich lieber aus dem Staub?

Kevins Hofherren müssen auch zittern: Für einen von ihnen ist es in der nächsten Sendung vorbei. ATV/Michaela Tischler

Dann wird es ernst. "Ich muss jetzt leider die Entscheidung verkünden, wer als erstes geht und danach die Entscheidung verkünden, wen ich aufs Einzeldate mitnehme", erklärt Kevin. Für die Männer beginnt eine emotionale Achterbahnfahrt. Einer darf sich auf romantische Stunden freuen, ein anderer muss den Hof verlassen.

Neue Hofdame verdreht Peter sofort den Kopf

Auch im steirischen Murtal herrscht plötzlich Liebeschaos! Bei Jungbauer Peter (23) taucht überraschend die 20-jährige Kärntnerin Lisa auf. Die beiden anderen Hofdamen Vani und Lissi sind von der verspäteten Ankunft alles andere als begeistert.

Lissi (r.) muss sich in Acht nehmen – Peter (l.) wird bald nur Augen für eine andere, neue Single-Dame haben: Lisa. ATV/Miichaela Tischler

Peter hingegen ist sofort hin und weg: "Zwischen mir und der Lisa hat’s gleich voll gepasst, wir waren auf einer Wellenlänge." Und Lisa macht gleich eine klare Ansage an ihre Konkurrentinnen: "Ich bleib definitiv da beim Peter. Ich werde nicht mehr heimfahren."

ATV legt mit neuer Bauern-Sendung nach

Auch abseits von "Bauer sucht Frau" gibt es Nachschub für alle Bauern-Fans. Am 15. Oktober startet um 20.15 Uhr (auf JOYN und ATV) das neue Format "Mein Hof - Irgendwer baut immer Mist!". Darin zeigen Landwirte ihren Alltag zwischen streikenden Maschinen, eigenwilligen Tieren und jeder Menge Arbeit.

Mit dabei sind Markus und Maleen aus dem Burgenland, Pferdehof-Besitzer Felix (21) aus der Steiermark sowie Zana und Anna, die sich in Gumpoldskirchen den Traum vom eigenen Weingut erfüllt haben.