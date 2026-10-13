i Die "Rocky Horror Show" kommt 2027 ins MuseumsQuartier nach Wien. David Freeman Musical-Hit in Wien Strapse raus! Diese Kult-Show kommt nach Wien Die legendäre "Rocky Horror Show" feiert 2027 ihre Wien-Premiere in der Londoner Originalinszenierung. Der Vorverkauf startet schon am 16. Oktober. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 16:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strapse, High Heels und jede Menge schräge Typen: Wien darf sich auf ein ganz besonderes Musical-Spektakel freuen: Die legendäre "Rocky Horror Show" kommt 2027 erstmals in der gefeierten Londoner Originalinszenierung nach Österreich. Und das Beste: Die Bundeshauptstadt ist zugleich der Startschuss für die große internationale Tournee!

Vom 19. Oktober bis 7. November 2027 verwandelt sich das Wiener MuseumsQuartier in eine schrille Bühne voller Rock'n'Roll, roter Lippen und hemmungsloser Lebensfreude. Der Kartenvorverkauf startet bereits am Freitag, dem 16. Oktober 2026, auf oeticket.com.

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Echte Originale

"Let's do the Time Warp again!": Seit mehr als 50 Jahren begeistert Richard O'Briens Kult-Musical Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Jetzt kehrt die Geschichte rund um das brave Liebespaar Brad und Janet und den exzentrischen Dr. Frank'n'Furter in einer ganz besonderen Version zurück.

Für die neue Tournee wird die Originalinszenierung aus London unter dem persönlichen Augenmerk des Schöpfers neu einstudiert. Regie führt Christopher Luscombe. Mit dabei sind auch zwei Legenden der ursprünglichen Produktion: Kostümdesignerin Sue Blane, die einst Tim Currys Frank'n'Furter-Look erschuf, und Musik-Arrangeur Richard Hartley.

Große Gefühle und Mitmachen

Besonders emotional dürfte die Rückkehr des Musicals nach dem Tod von Curry werden. Der britische Schauspieler, der als Dr. Frank'n'Furter Filmgeschichte schrieb, starb am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren. Sein legendärer Auftritt in Strapsen, Korsett und High Heels machte ihn unsterblich. Sein unverwechselbarer Stil prägt die "Rocky Horror Show" bis heute.

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Wer das Musical schon in anderen Städten gesehen hat, weiß: Hier bleibt garantiert niemand brav auf seinem Sessel sitzen! Seit den 1970er-Jahren gehört das Publikum selbst zur Show. Mit Zwischenrufen, Verkleidungen und jeder Menge kurioser Requisiten wird jede Vorstellung zum Spektakel. Zeitungen, Wasserpistolen, Toilettenpapier und Taschenlampen gehören traditionell zur Ausstattung der Fans.