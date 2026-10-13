i Joseph Zada spielt in "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" die Hauptrolle des Haymitch Abernathy (l.). Er kämpft in den 50. Hungespielen Seite an Seite mit Mckenna Grace (als Maysilee Donner) (r.). 2026 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich Red Carpet Screening "Tribute von Panem": Gewinne VIP-Reise nach Berlin! Du kannst den neuen Film der Saga zuerst sehen – in Berlin! "Heute" & Hollywood Megaplex verlosen ein Kinoerlebnis für 2 Personen mit Flug und Hotel. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Saga geht weiter: "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" (ab 19. November im Kino) spielt 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten "Tribute von Panem"-Films. Im Mittelpunkt des actionreichen Prequels steht der junge Haymitch Abernathy (Joseph Zada), der für die 50. Hungerspiele ausgewählt wird.

Diesmal schickt das Kapitol doppelt so viele Tribute wie üblich in die Arena. Für die Teilnehmer beginnt ein gnadenloser Kampf ums Überleben. Bevor Abernathy als abgebrühter Mentor von Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) in den Vorgänger-Filmen bekannt wurde, musste er selbst durch die Hölle gehen.

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Brutale Ereignisse verändern Filmheld

Für das neue Kapitel der erfolgreichen Filmreihe wurde ein hochkarätiger Cast zusammengestellt: Ralph Fiennes übernimmt die Rolle des gefürchteten Präsidenten Snow. Auch Jesse Plemons, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Mckenna Grace und "Stranger Things"-Star Maya Hawke sind mit dabei. Regie führte erneut Francis Lawrence.

Als Vorlage dient der Bestseller "Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an" von Suzanne Collins, der im März 2025 erschienen ist. Das Prequel zeigt, wie aus einem unbeschwerten jungen Mann ein vom Leben gezeichneter Überlebender wird. Die brutalen Ereignisse verändern Haymitch für immer und legen den Grundstein für seinen späteren Widerstand gegen das Kapitol.

So siehst du den Film zuerst – in Berlin!

Und das Beste: "Heute" und Hollywood Megaplex schicken Dich zur exklusiven Filmvorführung mit rotem Teppich nach Berlin! Wir verlosen 1x2 Tickets für das "Red Carpet Special Event Screening" am 2. November 2026 im berühmten Zoo Palast Berlin. Ebenfalls dabei: Flug und Übernachtung!

Noch vor dem regulären Kinostart dürfen die beiden Gewinner den neuen "Tribute von Panem"-Film bei einer exklusiven Veranstaltung in der deutschen Hauptstadt erleben. Bei dem Red Carpet Special Event Screening sind Cast und Regisseur anwesend.

Und es gibt auch ein schönes Trostpflaster, falls du nicht gewinnst: "Heute" verlost zusätzlich 5x2 Kinotickets in einem heimischen Hollywood Megaplex Kino nach Wahl.

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Das Gewinnspiel ist aktiv bis Dienstag, 20.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.