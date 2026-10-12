i Almila Bagriacik (Mila) und Karoline Schuch (Elli) (v.l.) ermitteln als neues "Tatort"-Duo in Kiel. ORF/NDR/Thorsten Jander Plötzlich im Rampenlicht Neuer "Tatort"-Star: "Hab Aufmerksamkeit unterschätzt" Karoline Schuch feierte am 11. Oktober ihr Debüt als Polizeipsychologin im Kieler "Tatort". Wie groß die Aufmerksamkeit dafür ist, hat sie überrascht. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem "Tatort: Unter Freunden" startete am 11. Oktober (auf ORF2) ein neues Kapitel in Kiel. Schauspielerin Karoline Schuch übernimmt die Rolle der Polizeipsychologin Elli Krieger und bildet gemeinsam mit Almila Bagriacik als Kommissarin Mila Sahin das neue Ermittler-Duo.

"Bei einer klassischen Kommissarin hätte ich nicht gewusst, was ich da noch für eine Farbe in die Mannigfaltigkeit der filmischen Kriminalkommissare in Deutschland reinbringen soll. Bei einer Polizeipsychologin umso mehr", so Schuch.

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Ratschlag vom Vorgänger

Die 44-Jährige hat die Tragweite einer Hauptrolle im Sonntagskrimi unterschätzt, berichtet "Gala". "Aber es freut mich natürlich, wenn es diese große Aufmerksamkeit gibt", so Schuch.

Von Axel Milberg, der als Kommissar Borowski 2025 seinen Abschied nahm, bekam Schuch einen wertvollen Tipp: "Er hat mir gesagt, dass ich Spaß haben soll und schauen muss, wofür ich kämpfen möchte. Ein sehr guter Tipp."

Dass ihrer Figur Elli Krieger ein "Stock im Arsch" unterstellt wird, kann Schuch gut verkraften. Im ersten gemeinsamen Fall mit Sahin ist der Start etwas holprig – die Kommissarin muss sich einer Begutachtung durch die Psychologin unterziehen und fühlt sich unangenehm unter Druck gesetzt.

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Schuch ist übrigens ohne Fernseher aufgewachsen und hat daher in ihrer Kindheit nicht viele Krimis gesehen. Dass Psychologie und Schauspielerei viel gemeinsam haben, war ihr aber immer klar: "Man interessiert sich qua Beruf für Menschen."