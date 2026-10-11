i Daniel Fischer und Sabrina Wlk. Joyn/ATV "Reality Oida" "Wie Kaugummi an der Schuhsohle" – Sabrina über Ex Eigentlich sollte es eine ausgelassene Geburtstagsparty werden. Doch als Sabrina Wlk plötzlich ihrem Ex gegenübersteht, fliegen die Fetzen. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 20:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da klebt wohl jemand hartnäckiger als Kaugummi! Bei der neuen ATV-Show "Reality, Oida! Bussi, Beef & Party" sorgt ein unerwartetes Wiedersehen für ordentlich Zündstoff. Ausgerechnet auf der Geburtstagsparty von Jungbauer Johannes trifft Sabrina Wlk auf ihren Ex Daniel Fischer. Und die hat auf ihren Verflossenen so gar keine Lust!

"Wollt ihr mich verarschen?"

Eigentlich wollte Jungbauer Johannes seinen 30. Geburtstag auf seinem Hof ordentlich krachen lassen. Mit Limousine, prominenten Gästen und musikalischer Unterhaltung war alles für eine ausgelassene Party angerichtet. Doch dann taucht plötzlich ein ungebetener Gast auf: Daniel Fischer!

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Eingeladen war der nämlich gar nicht. Stattdessen wurde er von Alpenlydia, die für die musikalische Unterhaltung sorgt, als Begleitung mitgebracht. Für seine Ex Sabrina ein absoluter Schock. "Wollt ihr mich verarschen? Was macht dieser Mensch hier?", platzt es aus ihr heraus.

Sabrina teilt ordentlich gegen Ex aus

Dass Daniel wenige Tage zuvor bereits versucht hatte, Kontakt aufzunehmen, macht die Sache nicht besser. Seine Nachricht an Sabrina: "Wollte halt schauen, ob du noch lebst." Die stellt allerdings unmissverständlich klar: "Ich will keinen Kontakt zu diesem Menschen haben."

Auch eine Instagram-Story ihres Ex, die Sabrina als Seitenhieb gegen sich versteht, sorgt für dicke Luft. Ihr vernichtendes Urteil: "Daniel ist wie ein Kaugummi in der Fußsohle."

Doch damit nicht genug! Sabrina wirft ihrem Ex vor, auf Kosten anderer Karriere zu machen. Dass er nur als Begleitung auf der Party aufgetaucht ist, kommentiert sie mit einer weiteren Spitze: "Er wird immer eine +1 bleiben." Autsch!

Daniel will Sabrina wieder um den Finger wickeln

Während Sabrina vor Wut kocht, gibt sich Daniel betont selbstbewusst. Von der Abfuhr seiner Ex lässt er sich offenbar nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil!

"Wenn ich's wirklich drauf anleg’, ich wette, ich kann die nochmal um den Finger wickeln", tönt der Reality-Star.

Ob er sich da nicht gewaltig überschätzt? Sabrina scheint jedenfalls alles andere als begeistert von einem möglichen Liebes-Comeback. Statt Geburtstagstorte gibt's bei Johannes damit jede Menge Rosenkrieg!

Auch bei den anderen Reality-Stars geht's rund

Abseits des Ex-Dramas wird ebenfalls ordentlich gefeiert. Jungbauer Johannes und Selina Hager reisen nach Linz zu Krappis Party. Dort verrät Selina beim Styling, dass sie mit gleich zwei weiteren Partygästen bereits angebandelt hat.

Währenddessen planen Zoe Saip und ihr Freund Patrik einen großen Tapetenwechsel. Die beiden wollen Österreich den Rücken kehren und nach Sizilien auswandern. In Catania sehen sie sich bereits nach einem möglichen neuen Zuhause um.

"Reality, Oida! Bussi, Beef & Party" läuft montags um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.