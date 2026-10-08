i Beverly verdreht gleich beim Einzug ins "Forsthaus Rampensau" drei Männern den Kopf. ProsiebenSat1Puls4 Flirt-Alarm auf der Alm Forsthaus Rampensau: Gleich drei Männer wollen SIE Am 9. Oktober startet "Forsthaus Rampensau" auf ATV und JOYN. Schon beim Einzug fliegen die ersten Funken. Und ein Star ist besonders begehrt. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 15:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch bevor das erste Paar rausfliegt, wird im "Forsthaus Rampensau" schon heftig geflirtet! Am 9. Oktober startet die fünfte Staffel der beliebten Reality-Show auf ATV und JOYN (um 20.15 Uhr). 22 Promis kämpfen auf einer Kärntner Alm um 20.000 Euro Preisgeld. Doch für manche scheint die Liebe fast genauso interessant zu sein wie der Sieg.

Im Mittelpunkt steht ausgerechnet Reality-Star Beverly. Gleich drei Männer sollen ein Auge auf sie geworfen haben: Krappi, Rafael und Phillip. Besonders pikant: Letzterer ist eigentlich vergeben und beteuert, seiner Freundin treu bleiben zu wollen. Ob das auf der Alm tatsächlich klappt?

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Erste Allianz schon beim Einzug

Doch nicht nur in Sachen Liebe geht es gleich ordentlich zur Sache. Beverly und Elsa, die bereits bei der deutschen Ausgabe der Show dabei waren, fühlen sich sofort wie die Platzhirsche. "Ein bisschen wie Heimkommen", beschreibt Beverly ihren Einzug. Als dann auch noch die Drag-Queens Philisha Conditioner und Shira auftauchen, ist die Freude riesig. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass Drag Queens reinkommen, und das ist genau unser Vibe", schwärmt Beverly.

Simone Lugners Begleiter Alex (l.) stößt gleich mit Shira und Philisha Conditioner (v.l.). ProsiebenSat1Puls4

Lange dauert es nicht, bis die erste Allianz geschmiedet ist. "Wir haben eine Girls-Crew und sind eine kleine, schöne, süße Allianz", verkündet Philisha. Damit sind die ersten Fronten im Kampf um den Sieg bereits abgesteckt.

Susi stellt klare Bett-Regel auf: "Ohne bumsen"

Auch bei der Zimmerverteilung geht es rund. Anders als in den vergangenen Staffeln müssen diesmal erst alle Kandidaten einziehen, bevor die Betten vergeben werden. "Gemeindebau"-Star Susi hat dabei schon ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen: das einzige große Doppelbett. Das will sie sich gemeinsam mit Norbert sichern. Allerdings gibt es eine klare Ansage: "Aber ohne bumsen", stellt Susi unmissverständlich fest.

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Neben den beiden ziehen auch Simone Lugner mit Zirkusdirektor Alexander Schneller, Butti mit Freundin Sophie, Phillip und Rafael, Julia und Ebru, Peter und Alisa sowie Krappi und Vanessa ins Forsthaus.

So viele Liebespaare gab es noch nie

Eine Besonderheit der neuen Staffel: Gleich fünf Liebespaare sind mit dabei. So viele fixe Beziehungen gab es in der Geschichte des österreichischen "Forsthaus Rampensau" noch nie. Ob die Beziehungen dem Lagerkoller, den wilden Partynächten und den taktischen Spielchen standhalten, bleibt abzuwarten. "Let the drama begin", freut sich Philisha jedenfalls schon beim Einzug.