i Gillian Anderson posiert am 22. Mai 2026 auf dem roten Teppich bei der Premiere des Wettbewerbsfilms „Histoires de la nuit“ (The Birthday Party) im Rahmen der 79. Filmfestspiele von Cannes in Frankreich. REUTERS/Manon Cruz Es menschelt! Gillian Anderson genervt: "Ihr macht mich verrückt" Die Schauspielerin steht derzeit in London auf der Theaterbühne. Besonders treue Fans in der ersten Reihe bringen sie dabei offenbar aus dem Konzept. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 11:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gillian Anderson, bekannt aus "Akte X" und "Sex Education", spielt derzeit im Londoner Soho Place die Hauptrolle in Edward Albees Theaterklassiker "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?". An ihrer Seite steht Schauspieler Billy Crudup.

Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt Anderson bei einer Begegnung mit Fans. Dabei bittet sie einige besonders hartnäckige Anhängerinnen, künftig nicht mehr in der ersten Reihe zu sitzen.

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"Mädels, ihr könnt nicht mehr in der ersten Reihe sitzen. Wenn ihr zwanzigmal kommt und in der ersten Reihe sitzt, bin ich total abgelenkt. Ihr macht mich verrückt", erklärt sie sichtlich genervt.

Nachdem das Video für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, stellte Anderson auf X klar, dass sie die Frauen bereits seit 20 Jahren kenne und niemand schlecht über sie sprechen solle.

Gleichzeitig betonte sie, dass Schauspieler das Publikum in den vorderen Reihen sehr wohl wahrnehmen. Besonders vertraute Gesichter könnten während einer Vorstellung manchmal ablenken.