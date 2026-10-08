Gillian Anderson genervt: "Ihr macht mich verrückt"

Gillian Anderson, bekannt aus "Akte X" und "Sex Education", spielt derzeit im Londoner Soho Place die Hauptrolle in Edward Albees Theaterklassiker "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?". An ihrer Seite steht Schauspieler Billy Crudup.
Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt Anderson bei einer Begegnung mit Fans. Dabei bittet sie einige besonders hartnäckige Anhängerinnen, künftig nicht mehr in der ersten Reihe zu sitzen.
"Mädels, ihr könnt nicht mehr in der ersten Reihe sitzen. Wenn ihr zwanzigmal kommt und in der ersten Reihe sitzt, bin ich total abgelenkt. Ihr macht mich verrückt", erklärt sie sichtlich genervt.
Nachdem das Video für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, stellte Anderson auf X klar, dass sie die Frauen bereits seit 20 Jahren kenne und niemand schlecht über sie sprechen solle.
Gleichzeitig betonte sie, dass Schauspieler das Publikum in den vorderen Reihen sehr wohl wahrnehmen. Besonders vertraute Gesichter könnten während einer Vorstellung manchmal ablenken.