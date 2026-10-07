i Jeremy Allen White spielt den Aufdecker-Journalisten Jeff Horwitz und Mikey Madison Whistleblowerin Frances Haugen (v.l.) 2026 CTMG, Inc. All Rights Reserved. Tickets gewinnen Facebook-Skandal wird jetzt Leinwand-Drama "The Social Reckoning" zeigt die Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen als Fortsetzung von Aaron Sorkins Kinohit "The Social Network". Von Heute Entertainment 07.10.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Mehr als 15 Jahre nach "The Social Network" geht die Geschichte rund um Facebook ab 9. Oktober im Kino weiter. Drehbuchautor Aaron Sorkin schlägt mit seinem neuen Film das nächste Kapitel auf – und greift dabei wahre Ereignisse auf, die den Social-Media-Giganten schwer unter Druck setzten.

Im Mittelpunkt steht die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen, die von Oscar-Gewinnerin Mikey Madison ("Anora") gespielt wird. Haugen arbeitete als Ingenieurin und sorgte mit internen Dokumenten für weltweite Schlagzeilen.

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David gegen Goliath

In der höchst spannenden Verfilmung wendet sie sich an den Journalisten Jeff Horwitz vom "Wall Street Journal", dargestellt von "The Bear"-Star Jeremy Allen White. Gemeinsam bringen die beiden Informationen ans Licht, die bisher zu den bestgehüteten Geheimnissen des sozialen Netzwerks von Mark Zuckerberg (verkörpert von Jeremy Strong) gehörten: Dass das Unternehmen für Klicks gezielt Hass- und Wut-Inhalte förderte oder riskierte, dass eine beängstigend große Anzahl an jungen Userinnen durch Instagram gesundheitliche Schäden davontragen.

Die Geschichte wird als moderner David-gegen-Goliath-Kampf erzählt. Auf der einen Seite stehen eine junge Facebook-Mitarbeiterin und ein Reporter, auf der anderen einer der mächtigsten Internetkonzerne der Welt. Dass sie auf wahren Begebenheiten beruht, macht sie umso stärker – ein Augenöffner für alle, die soziale Medien nutzen.

Oscar-Preisträger Sorkin ist nicht nur für das Drehbuch verantwortlich, er führte zudem Regie. Auch der weitere Cast kann sich sehen lassen.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 15.10., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.