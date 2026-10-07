i Eva Marie Saint bei der Oscar-Verleihung 2018. REUTERS/Mario Anzuoni Abschied von einer Ikone Hollywood-Legende tot: Eva Marie Saint stirbt mit 102 Hollywood trauert um eine Legende: Oscar-Preisträgerin Eva Marie Saint ist mit 102 gestorben. Mit Hitchcock und Marlon Brando schrieb sie Geschichte. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 10:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Oscar-Preisträgerin starb am Dienstag friedlich in ihrem Zuhause in Los Angeles. Ihre Familie war bis zuletzt bei ihr.

Mit Eva Marie Saint verabschiedet sich Hollywood von einer Frau aus einer Zeit, als Cary Grant über Kinoleinwände flirtete, Alfred Hitchcock das Publikum das Fürchten lehrte – und die Traumfabrik ihren ganz eigenen Glamour hatte.

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Gleich der erste Kinofilm brachte ihr den Oscar

Andere brauchen Jahre für den Durchbruch. Eva Marie Saint brauchte praktisch nur einen Film. 1954 stand sie für "Die Faust im Nacken" („On the Waterfront“) mit Marlon Brando vor der Kamera. Der Film wurde zum Klassiker, gewann acht Oscars – und machte auch Saint zum Star.

1955 erhielt sie für ihre Rolle als Edie Doyle den Oscar als beste Nebendarstellerin. Ein ziemlich beeindruckender Einstieg ins Kinogeschäft.

Dann kam Hitchcock – und machte sie unsterblich

Vier Jahre später folgte die Rolle, mit der sich Saint endgültig in die Filmgeschichte spielte. In Alfred Hitchcocks "Der unsichtbare Dritte" („North by Northwest“) von 1959 wurde sie als geheimnisvolle Eve Kendall zur eleganten Gegenspielerin von Cary Grant.

Kühle Blondine, messerscharfe Dialoge, jede Menge Geheimnisse: Saint passte perfekt in Hitchcocks Welt – und wurde ganz nebenbei zur Stil-Ikone einer Generation.

Von "Exodus" bis "Grand Prix"

Nach Hitchcock spielte Saint in großen Produktionen wie "Exodus", "Grand Prix", "Die Russen kommen, die Russen kommen" und "Der Sandpiper".

Später setzte sie andere Prioritäten. Als Mutter von zwei Kindern wollte sie nicht ständig monatelang für Dreharbeiten von ihrer Familie getrennt sein und verlagerte ihre Karriere zunehmend ins Fernsehen.

Sie war unter anderem in "Das Model und der Schnüffler" und "Frasier" zu sehen. Für ihre TV-Arbeit wurde sie 1990 mit einem Emmy ausgezeichnet.

Selbst Superman-Fans kennen sie

Auch jüngere Filmfans dürften Saint kennen: 2006 spielte sie in "Superman Returns" Martha Kent, die Adoptivmutter von Superman. Da war sie bereits über 80 – und stand noch immer vor der Kamera.

Die Schauspielerin Eva Marie Saint und ihr Ehemann Jeffrey Hayden bei der Premiere des Films „Hollywoodland“ am 7. September 2006 in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Beverly Hills, Kalifornien. REUTERS/Chris Pizzello (USA)

Privat war Saint seit 1951 mit Regisseur Jeffrey Hayden verheiratet. Die Ehe hielt bis zu seinem Tod 2016. Gemeinsam bekamen sie zwei Kinder.

Ein letztes Gesicht aus Hollywoods goldener Zeit

Eva Marie Saint erlebte mehr als sieben Jahrzehnte Filmgeschichte – vom Schwarz-Weiß-Kino der 1950er bis zum modernen Blockbuster.

Marlon Brando, Cary Grant, Alfred Hitchcock: Viele Weggefährten waren längst Filmgeschichte. Nun ist auch Eva Marie Saint gegangen.

Geblieben sind ein Oscar, ein Emmy und unvergessliche Filmszenen – darunter jene, in denen sie selbst Cary Grant ziemlich nervös aussehen ließ.