i First Lady Doris Schmidauer und "RISE!"-Initiatorin Christine Klimaschka (v.l.) luden am 6. Oktober ins Haus der Europäischen Union, um ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Katharina Schiffl Hofburg wird orange First Lady setzt jetzt in Wien ein Zeichen gegen Gewalt Prominente, Musik, Tanz und klare Botschaften: RISE! machte ab 6. Oktober gegen Gewalt an Frauen mobil. Höhepunkt ist ein großer Abend in der Hofburg. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien setzt ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Mit zahlreichen prominenten Unterstützern ist am 6. Oktober die neue Ausgabe von RISE! gestartet. Unter dem Motto "See the Signs" will die Initiative auf Warnsignale aufmerksam machen, Betroffene stärken und zum Handeln bewegen.

Initiatorin Christine Klimaschka holte dafür starke Unterstützung ins Haus der Europäischen Union in der Wiener City: Mit dabei waren First Lady Doris Schmidauer, Volksanwältin Gaby Schwarz, Autorin Kristina Lunz, sowie die Ballettstars Liudmila Konovalova und Rebecca Horner. Auch Sängerin Ella Stern, Latin-Grammy-Nominee Tamara Flores und Nesterval-Mitgründerin Teresa Löfberg unterstützen die Aktion.

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"Wir müssen hinschauen"

Die Botschaft der Initiative ist klar: Gewalt beginnt nicht erst mit einem körperlichen Angriff. Sexistische Sprüche, Erniedrigungen, Belästigungen und Grenzüberschreitungen können frühe Warnzeichen sein. "Mit 'RISE! See The Signs' wollen wir Menschen nicht nur berühren, sondern zum Hinsehen und Handeln bewegen", erklärt Klimaschka.

Auch Schmidauer findet deutliche Worte: "Gewalt gegen Frauen geht uns alle an. Wir müssen hinschauen", sagt sie. Betroffene dürften nicht allein gelassen werden. Volksanwältin Schwarz betont: "Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Menschenrechte."

Ganz Wien leuchtet Orange

Dem heutigen Auftakt sollen in den nächsten Wochen weitere Events folgen: Am 25. November lässt Künstlerin Billi Thanner ihre "Infinity"-Installation an der Votivkirche Orange leuchten. Am 27. November folgt im Künstlerhaus die Ausstellung "Headshot". Iris und Erik Diewald-Hagen setzen sich darin mit Femiziden auseinander.

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Den Abschluss bildet das Event "Orange The Night" am 28. November in der Hofburg, für das man bereits Tickets kaufen kann. Dabei soll das ernste Thema mit Kunst, Musik und Tanz sichtbar gemacht werden. Durch die Veranstaltung führen Lilian Klebow und Mari Lang. Der Reinerlös kommt gleich zwei Gewaltpräventions-Projekten zugute: MADITA und Star*k der Caritas.

Auch Männer werden bewusst eingebunden. Bei der Kampagne "Schweigen" wenden sich rund 40 Männer aus Kultur, Medien, Sport und Gesellschaft gegen Sexismus, Grenzüberschreitungen und das Wegsehen. Für mehr Sicherheit beim Fortgehen soll außerdem "Night Saver" sorgen. Das österreichische Start-up hat eine kleine Testkarte entwickelt, mit der Getränke auf die K.-o.-Tropfen GHB und GBL geprüft werden können.