i Bully Herbig (58) prägte die Prime-Video-Show über sieben Staffeln und zwei Specials. REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool Eine Frau ist am Drücker! "LOL"-Hammer! Bully ist raus – SIE übernimmt jetzt Überraschung bei "LOL": Michael Bully Herbig hört als Gastgeber auf. In Staffel 8 übernimmt Comedy-Kollegin Carolin Kebekus den Buzzer. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "LOL: Last One Laughing" steht ein großer Wechsel an: Michael Bully Herbig (58) ist in der achten Staffel nicht mehr als Gastgeber dabei. Seinen Platz übernimmt Comedy-Star Carolin Kebekus (46).

Herbig prägte die Prime-Video-Show über sieben Staffeln und zwei Specials. Die sechs neuen Folgen wurden bereits im September in München aufgezeichnet – erstmals ohne ihn.

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Für Kebekus ist "LOL" kein Neuland. Viermal war sie selbst als Kandidatin dabei, nun wechselt sie in den Kontrollraum und übernimmt den Buzzer. Laut Prime Video ist ihr Einsatz als Gastgeberin zunächst für eine Staffel geplant.

Bully verabschiedet sich nach fünf Jahren von der Show und wünscht seiner Nachfolgerin und dem Team weiterhin viel Spaß. Ob er später noch einmal bei "LOL" auftauchen wird, ist offen.

Am Erfolgsrezept ändert sich nichts: Zehn Promis versuchen, nicht zu lachen. Wer zweimal erwischt wird, fliegt raus. Der Sieger erhält 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Wer diesmal antritt, bleibt noch geheim. Staffel 8 von "LOL: Last One Laughing" startet Ostern 2027 bei Prime Video.