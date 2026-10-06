i Wanda zeigt Wien den Mittelfinger: Am Ring promotet die Band damit ihre neue Single "Salbei". Helmut Graf Guerilla-Aktion in der City Mega-Mittelfinger am Wiener Ring: Wanda ist zurück Manche Passanten nahmen es persönlich, andere feierten die gigantische Geste des Widerwillens, die den neuen Song "Salbei" der Band einläutete. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist wieder Zeit für neue Musik: Nach dem Erscheinen des biografischen Buches "Dass es uns überhaupt gibt" von Leadsänger Marco Wanda und einer notwendigen Konzertpause heuer meldet sich die Band Wanda nun lautstark zurück.

Mit "Salbei" legen die Wiener einen kraftvollen Rocksong vor, der Lust auf ihr neues Album "Was mich umbringt macht mich schwächer" macht, das am 9. April 2027 erscheint. Im Video zur Single lassen Marco Wanda, Gitarrist Manu Poppe und Bassist Ray Weber einen gigantischen Mittelfinger sprechen.

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"Eine mächtige Waffe"

Diese übergroße Geste des Widerwillens wurde am 6. Oktober auch den Wienern gezeigt: Der Stinkefinger wurde mittags in einem LKW über den Wiener Ring gefahren und sorgte dabei für Aufsehen. Während "Salbei" aus dem Wagen ertönte, blieben Passanten stehen. Manche störten sich daran, andere konnten dem Symbol viel abgewinnen.

"Der Mittelfinger ist eine mächtige Waffe", erklärte der Sänger "FM4". "Ich kann etwas in der Welt ablehnen, aber auch Teile von mir. Bei mir sind das zum Beispiel Stimmen, die mich angreifen, die mich runterziehen, die mich niedermachen. Dagegen richte ich persönlich meinen Mittelfinger."

Im kommenden Jahr zeigen Wanda ihrer Konzertpause den Mittelfinger und gehen wieder auf Tour. Gestartet wird am 9. April 2027 im deutschen Osnabrück. Von 23. bis 26. Juni spielen sie drei Konzerte in der Wiener Arena.