i Kim Virginia Grey (31) und ihr Nikola (30) haben laut Erzählungen in Las Vegas geheiratet. Joyn/Marc Rehbeck Bei "Promi Big Brother" TV-Kuriosum: Reality-Star vergisst Hochzeitstag Kim Virginia sorgt bei "Promi Big Brother" für Rätselraten. Denn ihren eigenen Hochzeitstag hat sie offenbar vergessen. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich treten Kim Virginia Grey (31) und ihr Nikola (30) gerne selbstbewusst auf. Doch als die beiden von ihren Mitbewohnern über ihre Beziehung ausgefragt werden, geraten sie plötzlich ins Schwimmen.

Schon die Frage, wie lange sie eigentlich ein Paar sind, sorgt für kurzes Grübeln. Nikola meint schließlich: rund zwei Jahre. Kim stimmt zu. Doch dann will Maurice Dziwak (28) es genauer wissen: Wann war denn eigentlich die Hochzeit?

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Plötzlich herrscht Hochzeits-Chaos

Die Antwort fällt überraschend kompliziert aus. Sicher sind sich Kim und Nikola nur: Geheiratet wurde in Las Vegas. Wann genau und welche Zeremonie tatsächlich die entscheidende war, können sie allerdings nicht auf Anhieb sagen.

Kim erinnert sich an eine Trauung, bei der sie im Bikini ein Gelübde abgelegt habe. Allerdings habe es offenbar noch eine weitere Zeremonie mit Elvis gegeben. Welche davon nun ihre eigentliche Hochzeit war? Das Paar rätselt selbst.

Dabei ist das Datum offiziell festgehalten: Laut dem im Bericht zitierten Register des Clark County Clerk’s Office heirateten Kim und Nikola am 12. Oktober 2025. Der erste Hochzeitstag steht also unmittelbar bevor.

Mitbewohner werden skeptisch

Auch bei den anderen Bewohnern sorgt die Geschichte für Fragezeichen. Georgina "Gia" Stumpf (37) zeigt sich von der Erklärung wenig überzeugt.

Noch deutlicher wird Francesca Morgese (28). Sie vermutet, dass bei Kims Erzählungen nicht alles zusammenpasst, und glaubt auch in der Körpersprache des Paares Unsicherheit zu erkennen.

Und "Big Brother"? Der lässt sich die Steilvorlage natürlich nicht entgehen und macht sich über die Suche nach dem Hochzeitstag lustig.

Ob Kim und Nikola spätestens am 12. Oktober wissen, was gefeiert wird? Der Kalender könnte diesmal jedenfalls helfen.