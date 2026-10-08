i Thomas Forstner sang 1989 "Nur ein Lied" für Österreich beim ESC (r.). Heute ist er als Programmierer und Aushängeschild für vegane Bratlfettn erfolgreich und bringt erstmals wieder einen neuen Song raus (l.). Imago, privat, Heute Lange nichts gehört ESC-Kultstar überrascht mit Song und veganem Bratlfett Mit "Nur ein Lied" wurde Thomas Forstner berühmt. Nun präsentiert der Hobbykoch seinen neuen Song bei "Eurovision Live 2026" im Vindobona. Von Sandra Kartik 08.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er war zarte 19 Jahre alt, als Thomas Forstner 1989 beim Eurovision Song Contest in Lausanne für Österreich "Nur ein Lied" sang. Mit dem Hit, den Dieter Bohlen komponierte, belegte er damals immerhin Platz Fünf.

"Das hat mein Leben verändert. Die letzten 37 Jahre ist das nicht wirklich abgerissen", blickt der 56-Jährige im "Heute"-Gespräch zurück. 1991 versuchte der Niederösterreicher sein Glück erneut beim ESC, doch sein Song "Venedig im Regen" kam in Rom nicht an – er belegte den letzten Platz.

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Danach zog sich Forstner immer mehr aus dem Rampenlicht zurück. "Ich bin seit 26 Jahren Programmierer, das ist der Job, von dem ich lebe", ist er bodenständig geblieben. Doch ganz hat er die Bühne nie verlassen. "Jedes Jahr, wenn der Song Contest ist, graben sie mich wieder aus", lacht er. So tritt er auch am 10. Oktober im Vindobona bei "Eurovision Live 2026" auf. Gemeinsam mit elf anderen, ehemaligen Austro-ESC-Stars, lädt er dabei zum Mitsingen ein.

Neuer Song als "Liebeserklärung" an seine Frau

Forstner ist heuer im Rahmen des 70. Song Contest in Wien sogar öfters aufgetreten, als sonst. "Das Feedback war so großartig, ich habe wieder Blut geleckt." Er verrät: "Heuer erscheint die erste, richtige Thomas-Forstner-Platte seit 2004. Das Lied hat Manuel Ortega für mich geschrieben."

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Die Ballade "Wie vor 20 Jahren" widmet der 56-Jährige seiner Frau Bianca, mit der er seit 28 Jahren glücklich ist. "Das ist meine Liebeserklärung an sie", schwärmt Forstner, der den "wunderschönen Song" erstmals im Vindobona präsentieren wird.

Veganes Aushängeschild

Mit seiner Frau ist er auch beruflich verbinden. Das Paar betreibt Forsthuette, ein Unternehmen, das sich auf vegane Bratlfettn spezialisiert hat. "Ich bin fürs Kochen verantwortlich", sagt er. besonders stolz ist er darauf, dass das Produkt "nicht vegan schmeckt". Kokosfett ist die Basis, frischer Zwiebel darf nicht fehlen. "Wir sind Lacto-Vegetarier. Ich esse kein Fleisch, weil es mir um den Tierwohlgedanken geht, nicht um den Geschmack."