"Der kleine Tod": Schauspielerin legt auf Bühne Hand an

Intimer geht Theater kaum: Im Salzburger Kleinen Theater sorgt Schauspielerin Emily Schmeller (33) mit "Der kleine Tod" für Aufsehen. Auf der Bühne stellt sie sogar Selbstbefriedigung dar – allerdings ohne explizite Nacktheit.
Wie Schmeller der "Kronen Zeitung" erzählt, wird die Szene lediglich angedeutet: Sie hüpft auf einem Sessel auf und ab und bewegt dabei ihre Hüften.
Doch hinter dem frechen Auftritt steckt ein ernstes Thema. Das Stück beschäftigt sich mit psychischer Gesundheit, Süchten und Zwängen. Schmeller spielt darin die Psychotherapeutin Margarete, die neben den Problemen ihrer Klienten auch mit ihrem eigenen Trieb zu kämpfen hat.
Gemeinsam mit Regisseurin Caroline Richards verpackt sie schwere Themen in schwarzen Humor und schräge Situationskomik. Geschrieben hat die Salzburgerin das Stück selbst – ihr großer Traum: "Der kleine Tod" soll eines Tages auch ins Kino kommen.