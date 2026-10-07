i Emily Schmellers "Der kleine Tod" wird im Kleinen Theater ab 7.10 zum turbulent-schrägen Soloabend mit 15 Figuren. Magdalena Kreimer Anzügliche Geste "Der kleine Tod": Schauspielerin legt auf Bühne Hand an Aufregung im Salzburger Theater: Schauspielerin Emily Schmeller stellt auf der Bühne Selbstbefriedigung dar – dahinter steckt ein ernstes Thema. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Intimer geht Theater kaum: Im Salzburger Kleinen Theater sorgt Schauspielerin Emily Schmeller (33) mit "Der kleine Tod" für Aufsehen. Auf der Bühne stellt sie sogar Selbstbefriedigung dar – allerdings ohne explizite Nacktheit.

Wie Schmeller der "Kronen Zeitung" erzählt, wird die Szene lediglich angedeutet: Sie hüpft auf einem Sessel auf und ab und bewegt dabei ihre Hüften.

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Doch hinter dem frechen Auftritt steckt ein ernstes Thema. Das Stück beschäftigt sich mit psychischer Gesundheit, Süchten und Zwängen. Schmeller spielt darin die Psychotherapeutin Margarete, die neben den Problemen ihrer Klienten auch mit ihrem eigenen Trieb zu kämpfen hat.

Gemeinsam mit Regisseurin Caroline Richards verpackt sie schwere Themen in schwarzen Humor und schräge Situationskomik. Geschrieben hat die Salzburgerin das Stück selbst – ihr großer Traum: "Der kleine Tod" soll eines Tages auch ins Kino kommen.