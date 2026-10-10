i Benny Andersson (re.) und Björn Ulvaeus (li.) bei der Premiere von "ABBA Voyage" in London, 2022. REUTERS/Henry Nicholls Kennt kaum jemand "Unentdecktes" ABBA-Musical feiert deutsche Premiere ABBA schrieben neben "Mamma Mia!" und "Chess" noch ein weiteres Musical. Nun kommt "Kristina" erstmals auf eine deutsche Bühne. Von Jochen Dobnik 10.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer an Musicals aus der Feder der beiden ABBA-Legenden Benny Andersson und Björn Ulvaeus denkt, landet meist zuerst bei "Mamma Mia!" oder "Chess".

Ein weiteres gemeinsames Werk ist außerhalb Skandinaviens dagegen deutlich weniger bekannt: "Kristina aus Duvemåla".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Musical wurde 1995 in Malmö uraufgeführt und entwickelte sich zu einem wichtigen Werk des schwedischen Musiktheaters. Mehr als 30 Jahre später kommt es nun erstmals in deutscher Sprache und als vollständige Inszenierung auf die Bühne.

Ab dem 31. Oktober steht "Kristina" am Theater Koblenz auf dem Spielplan.

Aufbruch in ein neues Leben

Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die im Jahr 1850 gemeinsam mit ihrer Familie Schweden verlässt. In Amerika hoffen die Auswanderer auf bessere Lebensbedingungen. Doch die Reise ist beschwerlich und der Neuanfang stellt sie vor große Herausforderungen.

In Skandinavien wurde das Musical bereits zahlreiche Male aufgeführt. Eine englischsprachige Konzertfassung war zudem in London und New York zu sehen. Auch in Deutschland besitzt das Stück unter ABBA- und Musicalfans einen gewissen Kultstatus, blieb einem breiten Publikum bislang aber weitgehend unbekannt.

Dreieinhalb Stunden Spielzeit

Eine Inszenierung gilt als besonders aufwendig. Das Musical dauert rund dreieinhalb Stunden und ist deutlich stärker von Oper und symphonischer Musik geprägt als die bekannten ABBA-Jukeboxproduktionen.

Google Map anzeigen

Für die Aufführung werden ein Orchester mit 42 Musikern, ein Opernchor, 36 Gesangsrollen und sechs singende Kinder benötigt. Hinzu kommt eine Handlung, die in Schweden durch die zugrunde liegende Auswanderergeschichte große Bekanntheit besitzt, in Deutschland jedoch kaum zum kulturellen Allgemeinwissen zählt.

Diese Dimensionen dürften auch ein Grund dafür sein, dass sich bislang kein deutsches Theater an eine vollständige Produktion gewagt hatte.

i ?

Erste Ausschnitte lockten Fans nach Koblenz

Einen Vorgeschmack gab es bereits im Herbst 2025. Damals präsentierte das Theater Koblenz erste konzertante Ausschnitte aus dem Musical. Dafür reisten nach Angaben der "Schlagerprofis" Interessierte aus mehreren Ländern an.

Nun folgt die komplette Bühnenfassung. Mit der deutschen Erstaufführung von "Kristina" können Musicalfans ein Werk kennenlernen, das zwar von zwei Mitgliedern einer der erfolgreichsten Popgruppen stammt, hierzulande aber mehr als drei Jahrzehnte lang im Schatten von "Mamma Mia!" und "Chess" stand.