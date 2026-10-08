Kylie Jenner wird getötet – Schwester steckt dahinter

Auf dem roten Teppich ist Kylie Jenner längst ein Profi, jetzt will sie auch Hollywood erobern. Die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans übernimmt ihre erste Hauptrolle – und die endet tödlich! Im Thriller "Bachelorette Weekend" spielt die 29-Jährige eine Braut, die ihren Junggesellinnenabschied nicht überlebt.
Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird Kylies Figur ermordet in einem Pool gefunden. Ihre engsten Freundinnen geraten daraufhin unter Mordverdacht. In Rückblenden soll nach und nach ans Licht kommen, was vor dem tödlichen Zwischenfall wirklich passiert ist.
Dass Kylie jetzt ihre erste große Filmrolle ergattert hat, verdankt sie offenbar ihrer Schwester Kim Kardashian (45). Die bekam das Drehbuch zuerst in die Hände und dachte dabei sofort an Kylie. Nun sollen beide Schwestern an dem Projekt beteiligt sein. Kylie mischt außerdem als ausführende Produzentin hinter den Kulissen mit.
Ganz neu ist die Schauspielerei für die Beauty-Unternehmerin übrigens nicht. Im Film "The Moment" hatte sie heuer bereits einen kurzen Auftritt als fiktionalisierte Version ihrer selbst. Nach rund drei Minuten war allerdings schon wieder Schluss.
Nachhilfe in Sachen Schauspielerei könnte Kylie direkt daheim bekommen. Schließlich ist sie seit 2023 mit Hollywood-Liebling Timothée Chalamet (30) liiert. Der "Dune"-Star kennt das Filmgeschäft bestens.
Ob Kylie mit ihrem mörderischen Debüt ebenfalls Hollywood erobert, bleibt abzuwarten. Eines steht aber schon fest: Ihre erste Hauptrolle wird sie nicht überleben.