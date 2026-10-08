i Kylie Jenner posiert am 4. Mai 2026 bei der Met Gala in New York. Die jährliche Benefizveranstaltung zugunsten des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art stand heuer unter dem Motto „Costume Art“. REUTERS/Brendan Mcdermid In ihrer ersten Hauptrolle Kylie Jenner wird getötet – Schwester steckt dahinter Kylie Jenner (29) erobert Hollywood! In ihrer ersten Hauptrolle spielt sie ein Mordopfer. Eingefädelt hat den Film-Deal ausgerechnet Schwester Kim. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem roten Teppich ist Kylie Jenner längst ein Profi, jetzt will sie auch Hollywood erobern. Die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans übernimmt ihre erste Hauptrolle – und die endet tödlich! Im Thriller "Bachelorette Weekend" spielt die 29-Jährige eine Braut, die ihren Junggesellinnenabschied nicht überlebt.

Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird Kylies Figur ermordet in einem Pool gefunden. Ihre engsten Freundinnen geraten daraufhin unter Mordverdacht. In Rückblenden soll nach und nach ans Licht kommen, was vor dem tödlichen Zwischenfall wirklich passiert ist.

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Schwester Kim machte es möglich

Dass Kylie jetzt ihre erste große Filmrolle ergattert hat, verdankt sie offenbar ihrer Schwester Kim Kardashian (45). Die bekam das Drehbuch zuerst in die Hände und dachte dabei sofort an Kylie. Nun sollen beide Schwestern an dem Projekt beteiligt sein. Kylie mischt außerdem als ausführende Produzentin hinter den Kulissen mit.

Ganz neu ist die Schauspielerei für die Beauty-Unternehmerin übrigens nicht. Im Film "The Moment" hatte sie heuer bereits einen kurzen Auftritt als fiktionalisierte Version ihrer selbst. Nach rund drei Minuten war allerdings schon wieder Schluss.

Hollywood-Star auf dem Sofa

Nachhilfe in Sachen Schauspielerei könnte Kylie direkt daheim bekommen. Schließlich ist sie seit 2023 mit Hollywood-Liebling Timothée Chalamet (30) liiert. Der "Dune"-Star kennt das Filmgeschäft bestens.

Schauspieler Timothée Chalamet und Kylie Jenner am 25. Mai 2026 beim vierten Spiel der NBA-Eastern-Conference-Finals zwischen den New York Knicks und den Cleveland Cavaliers in der Rocket Arena in Cleveland, Ohio (USA). Reuters

Ob Kylie mit ihrem mörderischen Debüt ebenfalls Hollywood erobert, bleibt abzuwarten. Eines steht aber schon fest: Ihre erste Hauptrolle wird sie nicht überleben.