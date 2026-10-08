Nobelpreis-Krimi! Diese Frau hat die besten Chancen

Wer bekommt den berühmtesten Anruf der Literaturwelt? Am Donnerstag um 13 Uhr verrät die Schwedische Akademie, wer heuer den Literaturnobelpreis abräumt. Bei den Buchmachern laufen die Wetten heiß.
Ganz vorne liegt die chinesische Schriftstellerin Can Xue. Ebenfalls hoch im Kurs stehen die Mexikanerin Cristina Rivera Garza und der Spanier Enrique Vila-Matas. Auch Japans Literaturstar Haruki Murakami darf wieder hoffen.
Doch die Akademie hat schon öfter für Staunen gesorgt. 2020 überraschte die US-Lyrikerin Louise Glück als Gewinnerin, 2021 ging der Preis an den damals weniger bekannten Abdulrazak Gurnah. Zuletzt jubelte 2025 der Ungar László Krasznahorkai.
Österreich dürfte diesmal eher leer ausgehen: Mit Elfriede Jelinek (2004) und Peter Handke (2019) gab es bereits zwei heimische Preisträger.
Wer diesmal jubeln darf, wird am Donnerstag um 13 Uhr im Livestream aus Stockholm verkündet. Auf den Gewinner oder die Gewinnerin warten rund 1,06 Millionen Euro Preisgeld. Die feierliche Verleihung steigt am 10. Dezember.