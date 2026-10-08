i Die begehrte Nobelpreis-Medaille – doch wer darf sie heuer mit nach Hause nehmen? AFP/ADRIAN DENNIS Literaturpreis Nobelpreis-Krimi! Diese Frau hat die besten Chancen Wer holt den Literaturnobelpreis 2026? Um 13 Uhr fällt die Entscheidung. Eine Favoritin steht bereits fest – doch es könnte eine Überraschung geben. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bekommt den berühmtesten Anruf der Literaturwelt? Am Donnerstag um 13 Uhr verrät die Schwedische Akademie, wer heuer den Literaturnobelpreis abräumt. Bei den Buchmachern laufen die Wetten heiß.

Ganz vorne liegt die chinesische Schriftstellerin Can Xue. Ebenfalls hoch im Kurs stehen die Mexikanerin Cristina Rivera Garza und der Spanier Enrique Vila-Matas. Auch Japans Literaturstar Haruki Murakami darf wieder hoffen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nobelpreis immer für Überraschungen gut

Doch die Akademie hat schon öfter für Staunen gesorgt. 2020 überraschte die US-Lyrikerin Louise Glück als Gewinnerin, 2021 ging der Preis an den damals weniger bekannten Abdulrazak Gurnah. Zuletzt jubelte 2025 der Ungar László Krasznahorkai.

Österreich dürfte diesmal eher leer ausgehen: Mit Elfriede Jelinek (2004) und Peter Handke (2019) gab es bereits zwei heimische Preisträger.

Um 13 Uhr wird es spannend

Wer diesmal jubeln darf, wird am Donnerstag um 13 Uhr im Livestream aus Stockholm verkündet. Auf den Gewinner oder die Gewinnerin warten rund 1,06 Millionen Euro Preisgeld. Die feierliche Verleihung steigt am 10. Dezember.