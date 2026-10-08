i Bereits zum 14. Mal kuratiert Ursula Strauss das Festival "Wachau in Echtzeit" DANIELA MATEJSCHEK Für sie geht's in die Wachau Abseits des ORF: Ursula Strauss hat große Pläne Wenn die Wachau in den Winterschlaf fällt, dreht Ursula Strauss auf! Mit Musik, Theater und Kultur sorgt sie im Herbst für Wirbel. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 14:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von wegen, in der Wachau ist nach der Sommersaison nichts mehr los! Schauspiel-Star Ursula Strauss sorgt auch heuer dafür, dass zwischen Weinbergen und historischen Gemäuern ordentlich Leben einkehrt. Bereits zum 14. Mal kuratiert sie das Festival "Wachau in Echtzeit" – und hat dafür wieder jede Menge kulturelle Schmankerl im Gepäck.

Strauss macht mit Molden gemeinsame Sache

Zum Auftakt am 24. Oktober wird die 52-Jährige selbst musikalisch aktiv. Gemeinsam mit Ernst Molden präsentiert sie Songs aus ihrem dritten gemeinsamen Album "Nochdvegl". Ein stimmungsvoller Startschuss für einen Kulturherbst, der alles andere als gewöhnlich werden soll.

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Große Kunst auf kleinen Bühnen

Bis zum 28. November stehen insgesamt zwölf Termine auf dem Programm. Geboten werden Theater, Konzerte, Lesungen und Liederabende – allerdings nicht in riesigen Veranstaltungshallen, sondern an außergewöhnlichen, oft bislang unbespielten Orten.

Genau das macht für Strauss den besonderen Reiz aus. Die Schauspielerin ist selbst in der Wachau verwurzelt und möchte zeigen, dass die Region weit mehr zu bieten hat als Marillen, Wein und Postkartenidylle.

Dafür holt sie Künstler in kleine, intime Räumlichkeiten, die mit ihrem besonderen Ambiente punkten. Manche der eingeladenen Gäste entwickeln sogar eigens für das Festival neue Programme.

Die Wachau zeigt ihre andere Seite

Seit 2012 steckt Strauss viel Herzblut in das Kulturprojekt. Ihr Ziel: Besucher sollen nicht nur die Schönheit der Region entdecken, sondern auch ihre Menschen kennenlernen – und das ganz bewusst abseits des sommerlichen Touristenrummels.

Eines ist jedenfalls klar: Wenn Ursula Strauss ruft, hat die Wachau auch im Spätherbst Hochsaison. Zumindest kulturell!