i „Banane“ wird zum Problem – Ginger blamiert sich RTL "Ihr seid einfach zu doof" Reality-Star kann "Banane" nicht buchstabieren Ginger Costello-Wollersheim sorgt im "Sommerhaus" für einen peinlichen Auftritt. Bei einer Challenge scheitert sie an einfachsten Wörtern. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum im "Sommerhaus der Stars" angekommen, sorgen Ginger Costello-Wollersheim (40) und ihr Freund Lukas für Aufsehen. Bei einer Challenge scheitert Ginger gleich mehrfach an einfachen Wörtern – bis selbst die Produktion genug hat.

Ginger und Lukas sind frisch ins "Sommerhaus der Stars" eingezogen. Begeistert sind die anderen Kandidaten davon allerdings nicht. Immerhin kämpfen sie bereits seit Tagen um den Sieg, während das Nachrücker-Paar gerade erst in die Promi-WG kommt.

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Doch auch Ginger ist von ihrem neuen Zuhause alles andere als begeistert. Denn im Haus herrscht mittlerweile ordentlich Chaos. Schmutziges Geschirr stapelt sich in der Küche, Müll liegt herum. "Das Haus an sich ist eine absolute Drecksbude", stellt die 40-Jährige bei ihrer Ankunft entsetzt fest.

Das Paar zieht deshalb sogar das Schlafen im Freien vor. Vor den Challenges können sich Ginger und Lukas allerdings nicht drücken.

Ginger scheitert an "achtzig"

Beim Spiel "Auf Abwegen" müssen die Promipaare mit einem Fahrrad einen schmalen Parcours bewältigen und gleichzeitig Fragen beantworten. Das Radfahren wird dabei schon zur Herausforderung – doch bei Ginger sind es vor allem die Fragen, die für Probleme sorgen.

Sie soll beantworten, aus wie vielen Buchstaben das Wort "achtzig" besteht. Ihre Antwort: neun. Lukas kann es kaum glauben. "Wie kommst du auf neun?", fragt er verwundert. Ginger beginnt daraufhin, das Wort zu buchstabieren: "A-C-H-Z-I-C-K-I-G." Lukas greift sich fassungslos an den Kopf.

Auch "Banane" wird zum Problem

Doch es wird noch schlimmer. Als Ginger "Banane" buchstabieren soll, scheitert sie erneut und baut zwei "N" ein. "Wie kann das sein?", verzweifelt Lukas. Weil die Antwort falsch ist, muss das Paar die Strecke noch einmal absolvieren. Die Frage bleibt dieselbe: Ginger soll erneut "Banane" buchstabieren.

Dieses Mal lässt sie sich besonders viel Zeit: "B-A-N-A-E." Wieder falsch. Jetzt scheint selbst das Produktionsteam die Geduld zu verlieren. "Ihr seid einfach zu doof, fahrt einfach weiter", kommt schließlich die deutliche Anweisung.

Lukas legt mit "Hämorrhoiden" nach

Doch auch Lukas kann sich kurz darauf nicht gerade mit Wissen schmücken. Auf die Frage, welches Tier sich im Wort "Darmausgang" versteckt, antwortet er selbstsicher: "Hämorrhoiden."