i Demi Rose Instagram Hatte knapp 20 Mio. Fans Einfach abgetaucht! So lebt Insta-Star Demi Rose heute Fast 20 Mio. Menschen folgten ihren freizügigen Fotos, dann wurde es plötzlich still um Demi Rose. Jetzt wird bekannt, wie die 31-Jährige heute lebt. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 10:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang gehörte Demi Rose zu den bekanntesten Instagram-Models der Welt. Die Britin begeisterte Millionen Fans mit heißen Bikini-Fotos und Aufnahmen von Luxusreisen nach Ibiza, Ägypten, Miami oder auf die Malediven. Doch 2024 zog sie sich überraschend aus der Öffentlichkeit zurück.

Auf Instagram folgte sie plötzlich niemandem mehr, neue Beiträge blieben aus. Ihr letzter Post liegt mittlerweile mehr als zwei Jahre zurück. Für ihre Millionen Fans stellte sich deshalb die Frage: Was ist mit Demi Rose passiert?

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Millionen-Geschäft bricht ein

Auch geschäftlich scheint sich einiges verändert zu haben. Laut DailyStar soll 2021 ihre Firma noch über Vermögenswerte von rund 1,25 Millionen Pfund verfügt haben. Damals verdiente Demi unter anderem mit einer kostenpflichtigen Plattform für Erwachsenen-Inhalte Geld und arbeitete als Markenbotschafterin für PrettyLittleThing.

Die jüngsten veröffentlichten Zahlen von "Demi Rose Productions Ltd" zeichnen laut britischen Medien jedoch ein anderes Bild. Im April 2024 wurden demnach nur noch Nettovermögenswerte von 24.855 Pfund ausgewiesen. Eine weitere Firma des Models wurde im Juli 2024 aufgelöst, die Unterlagen für 2025 sollen überfällig sein.

Neues Leben auf Ibiza

Vom Erdboden verschwunden ist Demi allerdings nicht. Die 31-Jährige soll mittlerweile dauerhaft auf ihrer geliebten Insel Ibiza leben – weit weg vom früheren Instagram-Rummel.

Dabei zieht es sie offenbar nicht in die berühmten Party-Clubs der Insel. Demi soll in der Nähe des schicken und für seinen alternativen Lebensstil bekannten Ortes Santa Gertrudis wohnen. Statt Partynächten bestimmen mittlerweile Yoga, alkoholfreie Events, Live-Musik und sogenannte Sound-Healing-Sessions ihren Alltag.

Das Magazin "Ibiza Style" berichtete bereits 2024 über ihren neuen, spirituelleren Lebensstil. Demi verbringe außerdem viel Zeit mit ihren Katzen und engagiere sich für örtliche Tierheime. Auch mit einer Tarot-Beraterin soll sie befreundet sein.

Ganz von Social Media verabschiedet hat sie sich offenbar ebenfalls nicht: Auf Snapchat soll Demi weiterhin mehr als zwei Millionen Abonnenten haben.

Schwere Schicksalsschläge

Hinter ihrem Rückzug könnte auch ihre bewegte Vergangenheit stehen. Demi verlor innerhalb weniger Monate beide Eltern. Ihr Vater Barrie starb 2018 an Krebs, nur sieben Monate später starb auch ihre Mutter Christine.

Schon als Jugendliche hatte Demi ihre Mutter gepflegt, nachdem diese nach einem Herzinfarkt und Schlaganfall gesundheitlich schwer beeinträchtigt war. Später erklärte das Model, dass die Verluste sie früh erwachsen werden ließen.

Nach dem Tod ihrer Eltern wandte sich Demi verstärkt Spiritualität und Selbstfürsorge zu. Auf Ibiza scheint sie nun die Ruhe gefunden zu haben, die ihr im Rampenlicht fehlte.

Comeback bereits geplant

Für ihre Fans gibt es allerdings Hoffnung. Komplett beendet hat Demi Rose ihre Karriere offenbar nicht. Ihre Vertreter bestätigten laut britischen Medien, dass sich die 31-Jährige lediglich eine berufliche Auszeit nimmt. Ein Comeback soll also geplant sein. Wann Demi wieder vor ihre Millionen Instagram-Follower tritt, ist bislang allerdings offen.