i Alex und Hati RTL "Du bist ein Monster" Liebes-Aus im Sommerhaus! Dieses Paar trennt sich im TV Im "Sommerhaus" zieht Hati Suárez die Reißleine. Nach heftigen Streitereien macht sie mit Alex Schluss. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 10:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der "Sommerhaus"-Fluch schlägt wieder zu: Nach heftigen Streitereien zieht Hati Suárez (26) die Reißleine. Sie trennt sich von Alexander Molz (31) – und verlässt die Show ohne ihn.

"Ich erkenne ihn gar nicht mehr wieder"

Zwischen Hati Suárez und Alexander Molz kriselt es im "Sommerhaus der Stars" gewaltig. In den vergangenen Tagen geriet das Paar immer wieder aneinander. Für Hati ist nun offenbar eine Grenze erreicht.

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"Diese Beziehung basiert nicht mehr auf einer gesunden Ebene. Es ist nervenzehrend", gesteht sie. Dabei sei zwischen den beiden vor dem Einzug noch alles anders gewesen: "Sechs Monate lief es ja auch total gut und jetzt zeigt er sich wirklich von seiner wahren Seite. Ich erkenne ihn gar nicht mehr wieder."

Für Hati ist klar: So kann es nicht weitergehen. "Das ist krank und nicht gesund", erklärt sie. Alex hingegen hält weiter an der Beziehung fest. "Ich weiß, dass Hati meine Frau ist und ich diese Frau liebe", betont er.

"Du hast alles kaputt gemacht"

Doch seine Worte können Hati nicht mehr umstimmen. Sie will das Sommerhaus verlassen – und zwar alleine. Im Gespräch mit Alex spricht sie schließlich die Trennung aus. "Mein Herz tut weh. Mein Verstand verliert sich langsam", erklärt sie und macht dann endgültig Schluss: "Du hast alles kaputt gemacht. Ich trenne mich jetzt."

Doch damit nicht genug. Hati erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Partner: "Du bist ein Monster geworden." Auch eine gemeinsame Zukunft schließt sie in diesem Moment aus. "Du bist nicht mein Mann. Du bist kein guter Mann. Du wirst meine Kinder nicht erziehen."

Alex geht vor Hati auf die Knie

Alex will die Trennung nicht akzeptieren. Als Hati mit gepacktem Koffer das Gelände verlassen möchte, folgt er ihr. Auf dem Schotterweg geht der 31-Jährige sogar vor ihr auf die Knie und fleht sie an: "Warte bitte nur einen Moment. Lass mich bitte sprechen." Doch Hati bleibt bei ihrer Entscheidung. Sie geht weiter und lässt Alex zurück.

Damit endet die gemeinsame Zeit der beiden im "Sommerhaus der Stars" mit einem Liebes-Drama. Ob die Trennung auch nach der Show Bestand hat, bleibt vorerst offen.