i Samra (r.) und seine Frau präsentieren auf Instagram den positiven Schwangerschaftstest. APA-Images / Action Press / Bieber, Tamara Bruder oder Schwester? Rapper Samra wird wieder Papa: Sohn hat einen Wunsch Der Berliner Rapper und seine Frau Dunja erwarten ihr zweites Kind. Söhnchen Kareem hat dazu eine ganz klare Meinung. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 08:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Samra (31) wird die Familie größer! Der Rapper und seine Frau Dunja (26) erwarten Baby Nummer zwei. Die Neuigkeit verkündete das Paar auf Instagram mit einem Foto, auf dem beide einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera halten. Dazu schrieben sie: "Guten Morgen Welt und alle die sie bevölkern".

Wann es so weit ist und ob ein Bub oder ein Mädchen unterwegs ist, behalten die beiden vorerst für sich.

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Für den Berliner, der mit bürgerlichem Namen Hussein Akkouche heißt, ist es das zweite Kind. Im März 2024 kam Sohn Kareem (2) zur Welt. "Heute erblickte mein erstes Kind das Licht der Welt", schrieb Samra damals zum ersten Foto mit seinem Baby.

Seine Frau hielt der Rapper lange aus der Öffentlichkeit heraus. Erst Ende 2024 zeigte sich Dunja zum ersten Mal an seiner Seite und startete einen eigenen Instagram-Account, auf dem sie seither Einblicke in ihr Leben als Mama und Ehefrau gibt. Verheiratet sind die beiden schon länger: Im Juli 2025 feierten sie ihren fünften Hochzeitstag.

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"Damit ihr zusammen Kacke bauen könnt"

Der künftige große Bruder ist jedenfalls schon eingeweiht. In einer Instagram-Story sitzt die Familie im Auto, Dunja erklärt dem Kleinen: "Mama ist schwanger." Papa Samra will wissen, ob sich Kareem freut und ob er auf einen Bruder oder eine Schwester tippt. Der Zweijährige muss nicht lange überlegen: ein Bruder!

Samra hat auch gleich eine Theorie, warum: "Damit ihr zusammen Kacke bauen könnt." Kareem sah das allerdings anders und protestierte mit einem lang gezogenen "Neeeiiiin".