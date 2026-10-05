i Diese Line muss Ssynic schlucken. DLTLLY Rap-Battle gegen Ssynic "Ein Schwimmbad!" – PA Sports landet fiesen Treffer Eine Stunde lang fliegen zwischen PA Sports und Ssynic die verbalen Fäuste. Ausgerechnet eine simple Frage des Rappers bleibt bei Fans hängen. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 17:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal braucht ein guter Diss keine komplizierte Reimkette. Das beweist PA Sports gerade eindrucksvoll im großen Battle gegen Ssynic.

Das DLTLLY-Duell der beiden sorgt seit seinem kostenlosen YouTube-Release für mächtig Aufsehen. Hunderttausende haben mittlerweile zugesehen, wie sich der Rapper und der Battlerap-Veteran über mehrere Runden gegenseitig auseinandernehmen.

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Und bei all den Punchlines bleibt ausgerechnet ein ziemlich simpler Angriff hängen.

PA Sports konfrontiert Ssynic sinngemäß mit der Frage, ob dieser überhaupt bei dem Battle stehen würde, wenn er ein eigenes Schwimmbad hätte.

Autsch.

Der Witz dahinter ist schnell erklärt: PA macht aus seinem eigenen finanziellen Erfolg gleichzeitig einen Angriff auf seinen Gegner. Die Botschaft: Während Ssynic noch für Battles auf der Bühne steht, habe PA längst so viel erreicht, dass er seine Zeit genauso gut am eigenen Pool verbringen könnte.

Flex und Diss in einer Line.

Ssynic gibt Treffer zu

In der Battlerap-Community kommt genau diese Einfachheit gut an. Die Schwimmbad-Punchline wird in Diskussionen immer wieder hervorgehoben und teilweise sogar als einer jener Treffer bezeichnet, die ein knappes Battle entscheiden können.

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Dabei war sie längst nicht der einzige Moment, der nach dem Duell hängen blieb.

Dass ausgerechnet PA Sports derart viele Momente liefert, hatten vor dem Battle wohl nicht alle erwartet. Immerhin hatte er fast zwei Jahrzehnte lang kein dokumentiertes Acapella-Battle mehr bestritten. Ssynic hingegen verdient sich seit Jahren genau auf solchen Bühnen seine Sporen.

Am Ende gab sogar Ssynic zu, dass sein Gegner ihm einige heftige Treffer eingeschenkt hatte. Eine Passage von PA bezeichnete er im Nachhinein als eines der unangenehmsten Gefühle, die er bislang auf einer Battle-Bühne erlebt habe.