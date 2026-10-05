i Er prägte Ranma 1/2. IMAGO/TT 90er-Kinder kennen ihn alle Trauer um Anime-Zeichner – Kenichiro Katsura ist tot Er arbeitete an Anime-Klassikern wie "Ranma ½". Jetzt ist der Animator und Character Designer Kenichiro Katsura im Alter von 59 Jahren verstorben. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 17:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trauer in der Anime-Welt: Kenichiro Katsura ist tot. Der bekannte Animator starb bereits am 30. September im Alter von 59 Jahren. Seine Ehefrau Satoko Miyaji machte die Nachricht am Sonntag öffentlich.

Katsura befand sich demnach wegen einer Erkrankung in Behandlung, als er verstarb. Welche Krankheit er hatte, wurde nicht bekanntgegeben. Die Beisetzung fand bereits im engsten Familienkreis statt.

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Er prägte zahlreiche Anime

Katsuras Karriere erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte. Er arbeitete unter anderem an "Fist of the North Star" und "Ranma ½", bevor er 1994 als Character Designer von "Macross 7" eine seiner bekanntesten Arbeiten ablieferte.

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Auch jüngere Anime-Fans dürften seine Arbeit kennen. Katsura war unter anderem als leitender Animationsregisseur bei "That Time I Got Reincarnated as a Slime" tätig. Bei "SYNDUALITY Noir" verantwortete er Character Design und Animationsleitung.

Seine Frau richtet sich zum Abschied auch direkt an seine Fans. Wer seine Zeichnungen, Designs oder bestimmte Charaktere geliebt habe, solle ruhig noch einmal an diese denken – das würde Katsura sicherlich freuen.

Und sie hat noch einen Wunsch: Fans sollen sich die Werke, an denen ihr Mann gearbeitet hat, irgendwann wieder ansehen.