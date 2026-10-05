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Mangas erleben wieder einen Hype.
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IMAGO/Mike Schmidt
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Manga-Star ist tot: Sein letzter Wunsch wird erfüllt

Der Tod des Zeichners brachte den Manga "Manchuria Opium Squad" zum Stillstand. Doch Kenichiro Katsura hatte vor seinem Tod einen besonderen Wunsch.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
05.10.2026, 17:28
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Im November 2025 starb Manga-Zeichner Shikako während der laufenden Veröffentlichung von "Manchuria Opium Squad". Die Serie musste daraufhin pausieren.

Jetzt, fast ein Jahr später, geht die Geschichte tatsächlich weiter. Und das offenbar ganz im Sinne des verstorbenen Künstlers.

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Wie der Verlag Kodansha mitteilt, soll Shikako bereits vor seinem Tod darum gebeten haben, einen neuen Zeichner zu finden und den Manga fortzuführen.

Weggefährte übernimmt seine Arbeit

Diese Aufgabe übernimmt nun Tsurushima, der Shikako persönlich kannte und als dessen Schüler beziehungsweise enger Weggefährte beschrieben wird.

Er soll die Zeichnungen ab der Fortsetzung übernehmen. Die Geschichte selbst stammt weiterhin von Tsukasa Monma.

"Manchuria Opium Squad" spielt in den 1930er-Jahren und erzählt eine düstere Geschichte rund um den Opiumhandel in der damaligen Mandschurei. Mehr als 3,5 Millionen Exemplare der Reihe befinden sich mittlerweile im Umlauf.

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Mit der Rückkehr gibt es für Fans gleich noch eine große Überraschung: Der Manga bekommt erstmals eine Anime-Adaption.

Details zu Starttermin, Studio oder Sprechern wurden bislang noch nicht vollständig bekanntgegeben.

red,05.10.2026, 17:28
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