i Ssynic gegen PA Sports ist wohl das meistgehypteste Battle überhaupt. DLTLLY "2:1 für dich" Jetzt fix! PA und Ssynic klären den Sieger des Battles Hunderttausende haben ihr Battle gesehen, im Netz wird über den Sieger diskutiert. Jetzt schauen sich PA Sports und Ssynic ihr Duell gemeinsam an. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 15:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast eine Stunde lang haben sie sich gegenseitig verbal zerlegt. Jetzt sitzen PA Sports und Ssynic wieder gemeinsam vor der Kamera. Diesmal allerdings nicht, um sich weitere Punchlines um die Ohren zu hauen, sondern um ihr mittlerweile gefeiertes Rap-Battle zu analysieren.

Das Duell bei DLTLLY hat in der Deutschrap-Szene für ordentlich Wirbel gesorgt. Innerhalb kürzester Zeit sammelte die Aufnahme Hunderttausende Aufrufe auf YouTube. Besonders bemerkenswert: PA Sports hatte zuvor fast 20 Jahre lang kein dokumentiertes Acapella-Battle mehr bestritten.

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Sein Gegner hingegen ist ein alter Hase.

Ssynic gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Battlerap-Szene. Entsprechend groß waren die Erwartungen, als sich die beiden schließlich gegenüberstanden.

Wer hat denn nun gewonnen?

Nach dem Battle erklärte PA Sports bereits, dass Ssynic ihm persönlich einen knappen Sieg zugesprochen habe. Eine Aussage, die durchaus überraschte. Immerhin ist Ssynic dafür bekannt, mit seinen Gegnern nicht gerade zimperlich umzugehen.

Jetzt haben sich die beiden das Duell noch einmal gemeinsam angesehen und über ihre Leistungen gesprochen. Dabei fällt auch die bemerkenswerte Aussage: "2:1 gewonnen für dich."

Ein knappes Ergebnis also, das zeigt, wie eng das Battle offenbar wahrgenommen wird.

Auch die Fans sind sich weiterhin alles andere als einig. Während einige PA Sports für seine überraschend starke Rückkehr feiern, sehen andere Ssynic vorne. Besonders dessen Performance soll auf Video noch einmal anders wirken als unmittelbar vor Ort.

Plötzlich ist Battlerap wieder riesig

Für PA Sports dürfte sich der Ausflug in die Battle-Welt jedenfalls gelohnt haben. Nach beinahe zwei Jahrzehnten Pause hat er bewiesen, dass er seine Wurzeln nicht vergessen hat.

Und möglicherweise war das erst der Anfang.

Zuletzt brachte der Rapper bereits den nächsten prominenten Gegner ins Spiel: Laas. Der gilt ebenfalls als technisch versierter Rapper und hat selbst eine lange Battlerap-Vergangenheit.

Ob es tatsächlich zu diesem Duell kommt, ist noch offen.

Fest steht aber: PA Sports und Ssynic haben mit ihrem Aufeinandertreffen für einen Hype gesorgt, den man in dieser Größenordnung bei einem deutschen Acapella-Battle nicht alle Tage erlebt.