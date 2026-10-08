i Loreen hat den ESC für Schweden schon zwei Mal gewonnen. IMAGO/Cover-Images Sie wollen es wieder wissen Nach ESC-Pleite – Schweden holt seine Stars zurück Schweden will beim ESC offenbar wieder ganz vorne mitmischen. Für den nationalen Vorentscheid sollen gleich mehrere bekannte Namen zurückkehren. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 15:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem enttäuschenden 20. Platz beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien dürfte Schweden auf Wiedergutmachung hoffen. Und dafür könnten beim berühmten Melodifestivalen 2027 einige bekannte Gesichter sorgen.

Wie die schwedische Zeitung "Aftonbladet" unter Berufung auf Insider berichtet, sollen gleich mehrere Stars für den nationalen Vorentscheid eingeplant sein. Darunter Dotter, Nanne Grönvall, Maria Sur und Cazzi Opeia. Offiziell bestätigt hat der Sender SVT die Namen allerdings noch nicht.

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ESC-Siegerin will es selbst wissen

Besonders spannend ist die mögliche Rückkehr von Cazzi Opeia. Die Sängerin und Songwriterin stand bereits zweimal selbst beim Melodifestivalen auf der Bühne. 2024 erreichte sie mit "Give My Heart a Break" den vierten Platz.

Einen ESC-Sieg hat sie dennoch längst in der Tasche: Als Songwriterin war sie an Loreens Gewinnerhit "Tattoo" aus dem Jahr 2023 beteiligt. Nun könnte sie erneut versuchen, selbst das Ticket für den internationalen Wettbewerb zu lösen.

Das war der ESC 2026 in Wien i ?

Auch Dotter ist ESC-Fans bestens bekannt. Mit "Bulletproof" verpasste sie 2020 den Sieg beim schwedischen Vorentscheid nur knapp. Für die Sängerin wäre es bereits der fünfte Anlauf als Interpretin.

Noch mehr Erfahrung bringt Nanne Grönvall mit. Die 64-Jährige stand bereits achtmal als Sängerin beim Melodifestivalen auf der Bühne und vertrat Schweden 1996 mit der Gruppe One More Time beim ESC. Damals reichte es für Platz drei.

Sogar ein Eurodance-Star ist dabei

Für Aufsehen sorgt außerdem ein weiterer Name: E-Type! Der mittlerweile 61-jährige Eurodance-Star soll nach fast zwei Jahrzehnten zum Melodifestivalen zurückkehren.

Auch die ukrainischstämmige Sängerin Maria Sur und Theo Haraldsson, früher unter dem Künstlernamen Theoz bekannt, sollen wieder antreten.

An Interesse mangelt es jedenfalls nicht. Insgesamt wurden für das Melodifestivalen 2027 unglaubliche 4.077 Songs eingereicht – ein neuer Rekord.

Bis die Fans Gewissheit haben, dauert es allerdings noch. SVT will die insgesamt 30 teilnehmenden Acts voraussichtlich Ende November oder Anfang Dezember offiziell vorstellen.

Fest steht nur: Sollte sich die bisher durchgesickerte Liste bewahrheiten, könnte Schweden einen seiner prominentesten Vorentscheide seit Jahren erleben.