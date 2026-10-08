i Der Zeichnet beschreibt seinen Unfall auf X. X Er zeichnete den Unfall Gerüst bricht zusammen: Manga-Star schlägt mit Kopf auf Schock für Manga-Zeichner Toshinori Yano! Bei Arbeiten in seinem Zuhause stürzte der Japaner schwer und schlug mit dem Hinterkopf auf einen Tisch. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 13:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Moment der Unachtsamkeit hätte für den japanischen Manga-Zeichner Toshinori Yano dramatisch enden können. Am 1. Oktober arbeitete der Künstler in seinem heimischen Arbeitszimmer in der Höhe, als plötzlich die Konstruktion unter ihm nachgab.

Yano verlor das Gleichgewicht, stürzte rückwärts und schlug mit dem Hinterkopf gegen einen niedrigen Tisch. Dabei erlitt er eine stark blutende Kopfverletzung.

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Trotz des heftigen Aufpralls blieb der Zeichner bei Bewusstsein und konnte selbst den Rettungsdienst verständigen. Nach mehreren Untersuchungen im Krankenhaus durfte er bereits drei Stunden später wieder nach Hause.

Er zeichnet seinen eigenen Unfall

Er zeichnet seinen eigenen Unfall

Besonders ungewöhnlich: Yano erklärte seinen Fans den Unfall anschließend mit einer selbst angefertigten Zeichnung. Darauf ist zu sehen, wie die Stütze seiner Steighilfe nachgibt und er rückwärts auf den Tisch fällt.

Er zeichnete seinen Unfall als Manga. Auch eine Art, den Schock zu verarbeiten. X

Wegen seiner Verletzung musste der Mangaka die Veröffentlichung seiner Serie "Kore kara Dandan Shiawase ni Natte Iku Kowai Onna Jōshi" vorübergehend aussetzen.

Am 6. Oktober folgte eine weitere Untersuchung in der Neurochirurgie. Dabei gab es endlich Entwarnung. Eine zunächst vermutete Schädelfraktur bestätigte sich nicht. Auch fünf Tage nach dem Sturz waren keine bedenklichen Symptome aufgetreten.

"Es war ein Wunder"

Yano zeigte sich anschließend erleichtert. Er habe schon immer gedacht, dass er ein Glückspilz sei. Doch diesmal sei sein Glück außergewöhnlich gewesen.

Dass er nach einem derart heftigen Aufprall mit vergleichsweise leichten Verletzungen davongekommen sei, bezeichnete er sogar als beinahe wundersam.

Der Zeichner kündigte daraufhin seine Rückkehr an den Arbeitsplatz an. Gleichzeitig versprach er, künftig stärker auf seine Gesundheit und Sicherheit zu achten.

Yano wurde unter anderem mit dem Manga "Bōgyoryoku Zero no Yome" bekannt. Auf der Plattform X folgen ihm knapp 400.000 Menschen.