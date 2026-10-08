i Trauer um den Zeichner. IMAGO/Zoonar Er wurde nur 37 Jahre alt Seine letzten Seiten – Manga-Star zeichnete bis zum Tod Jetzt sind die letzten Zeichnungen des verstorbenen Manga-Künstlers Shikako erschienen. Hinter den elf Seiten steckt eine besondere Geschichte. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 12:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Manga-Zeichner Shikako starb am 8. November 2025 an einer seltenen Krebserkrankung des Auges. Er wurde nur 37 Jahre alt. Doch bis zuletzt arbeitete der Künstler an seinem Manga "Manchuria Opium Squad". Nun können Fans seine letzten Zeichnungen tatsächlich lesen.

Am 5. Oktober erschien nach längerer Pause das 216. Kapitel der erfolgreichen Serie. Es enthält die letzten elf Seiten, die Shikako vor seinem Tod selbst fertiggestellt hatte.

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Eine Seite fehlte noch

Ursprünglich sollte das Kapitel 16 Seiten umfassen. Doch Shikako konnte seine Arbeit nicht mehr abschließen. Die Redaktion wollte seine letzten Zeichnungen trotzdem unbedingt veröffentlichen.

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Deshalb überarbeitete Autor Tsukasa Monma das Kapitel. Die zwölfte und letzte Seite wurde so gestaltet, dass darauf keine Figuren zu sehen sind. Stattdessen zeichneten Shikakos langjährige Assistenten den Hintergrund.

Die Redaktion richtete sich mit einem emotionalen Appell an die Leser: Sie sollten sich die elf Seiten, die Shikako mit seinen letzten Kräften geschaffen hatte, Bild für Bild einprägen.

Sein Werk lebt weiter

Mit Kapitel 217 beginnt gleichzeitig ein neues Kapitel für die Serie. Der Zeichner Tsurushima übernimmt die Illustrationen. Er kannte Shikako bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit als Assistenten beim Manga-Erfolg "Kingdom".

Dass die Geschichte weitergeht, war ausdrücklich Shikakos Wunsch. Noch zu Lebzeiten hatte er darum gebeten, im Fall seines Todes einen Nachfolger zu finden.

"Manchuria Opium Squad" hat mittlerweile eine Auflage von mehr als 3,5 Millionen Exemplaren erreicht. Zusätzlich wurde eine Anime-Adaption angekündigt. Shikakos Geschichte ist damit noch lange nicht zu Ende.