"Kommissar Rex"-Star Burkhard liebt zwei Frauen

Ungläubige Blicke auf der Terrasse des TV-Knasts: Gedeon Burkhard (57) lebt seit fünf Jahren mit zwei Frauen zusammen. Bei "Promi Big Brother" wollten seine Mitbewohner Christian Lell (42) und Godfrey Egbon genau wissen, wie das funktioniert. Und der Schauspieler, der als Kommissar Alexander Brandtner in "Kommissar Rex" Kultstatus erlangte, packte aus.
Angefangen hat alles mit einer neuen Liebe. "Ich habe mich in meine eine Partnerin vor fünf Jahren verliebt. Wir haben uns irgendwo kennengelernt, das ging dann sehr schnell", erzählte Burkhard. Das Problem: Mit einer anderen Frau hatte er zu diesem Zeitpunkt schon seit zwei Jahren eine Affäre.
Doch statt Drama gab es eine überraschende Wendung. Die beiden Frauen mochten sich nämlich auf Anhieb. "Dann hat sich das so ergeben, ohne dass da groß darüber geredet wurde", so der 57-Jährige.
Godfrey hakte nach, ob da wirklich jeder mit jedem "Spaß haben" könne. "Keiner hatte das Bedürfnis über irgendwelche Regeln zu sprechen", antwortete Burkhard. Jeder gönne dem anderen seine Freiheit. Mit Eifersucht habe er sich lange auseinandergesetzt, auch seine Partnerinnen hätten Erfahrungen mitgebracht. "Und so waren wir wohl alle ready für das, was uns da in den Schoß gefallen ist."
Wie alt die beiden sind, wollte Godfrey auch noch wissen. Burkhards knappe Antwort: "32 und 37."
Im Sprechzimmer legte der Schauspieler nach: "Wir lieben uns alle untereinander." Es sei eine "Dreiecksbeziehung, in der sich jeder gegenseitig schätzt, sich liebt und ein sicherer Hafen für den anderen ist".