i Einfachere Zeiten: Patrice Aminati während eines Events im Jahr 2024. IMAGO/Gartner "Eine Ehre" Trotz Krebs – Patrice Aminati übernimmt neuen Job Patrice Aminati bekommt eine neue Aufgabe. Die 31-Jährige wird Teil des SemperOpernballs 2027 – und kehrt dafür in ihre Heimat Dresden zurück. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 15:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Patrice Aminati ist es ein ganz besonderer Moment. Die 31-Jährige, die seit Jahren gegen eine schwere Krebserkrankung kämpft, darf sich über einen neuen Moderationsjob freuen.

Unter dem Titel "Patrice trifft" wird Aminati für die Social-Media-Kanäle des SemperOpernballs prominente Gäste und die Menschen hinter dem glamourösen Event interviewen. "Was für eine Ehre", freut sie sich über ihre neue Aufgabe.

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Erster Promi steht schon fest

Ihr erster Gesprächspartner ist bereits bekannt: Entertainer Riccardo Simonetti (33). Bis zum großen Ballabend sollen weitere Interviews folgen. Dabei will Aminati nicht nur Stars vor die Kamera holen, sondern ihren Followern auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen ermöglichen.

Für sie schließt sich damit ein Kreis. Der SemperOpernball begleitet Aminati bereits seit ihrer Kindheit. Gemeinsam mit ihren Eltern habe sie früher Essen gekocht und anschließend den Ball im Fernsehen verfolgt, erzählte sie bei der offiziellen Pressekonferenz.

Emotionales Heimspiel

Besonders emotional: Dresden ist Aminatis Heimatstadt. Zur Pressekonferenz brachte sie auch ihre vierjährige Tochter Charly Malika mit. Auf Instagram teilte sie bereits einige Schnappschüsse ihres gemeinsamen Besuchs.

Durch den eigentlichen Ballabend am 5. Februar 2027 führen Esther Sedlaczek (40) und Riccardo Simonetti. Das Motto lautet "Vivi il momento – Eine Nacht in Elbflorenz".

Unter den erwarteten Ehrengästen sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (64). Schauspieler Jan Josef Liefers (62), selbst gebürtiger Dresdner, soll außerdem mit dem CHOROS Award ausgezeichnet werden.