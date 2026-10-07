i Simon Werner kniet vor Susan Schmidt nieder, die Löwen schauen gerührt zu. RTL "Noch besserer Deal" Heiratsantrag mitten im "Höhle der Löwen"-Pitch Eigentlich wollte das Gründerpaar die Investoren von seiner Idee überzeugen. Doch dann ging er plötzlich auf die Knie. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das hat es in der "Höhle der Löwen" so noch nicht gegeben! Statt um Firmenanteile ging es für Simon Werner (55) plötzlich um die ganz große Frage. Mitten in der Vox-Show machte der Gründer seiner Partnerin Susan Schmidt einen Heiratsantrag.

Eigentlich waren die beiden aus Borsdorf in Sachsen gekommen, um ihre Erfindung Ajambow zu präsentieren. Dabei handelt es sich um einen Sport- und Therapiebogen, der teilweise mit Wasser gefüllt wird. Beim Training schwappt das Wasser hin und her, und der Körper muss ständig auf die wechselnden Impulse reagieren.

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Wie gut das Paar harmoniert, fiel den Investoren schon während des Pitches auf. "Man spürt, dass ihr füreinander brennt. Ich finde das total süß, wenn es ein bisschen härter wird, nehmt ihr euch an die Hand", schwärmte Ralf Dümmel (59).

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"Ein Projekt habe ich noch nicht fertig"

Genau dieser Moment war Simons Stichwort. "Wir sind jetzt 33 Jahre zusammen", begann er, bevor er auf die Knie ging. "Haben viele Projekte gestartet und abgeschlossen, aber ein Projekt habe ich noch nicht fertig." Dann folgte die Frage aller Fragen: "Susan, willst du meine Frau werden?" Die Antwort: ein klares Ja und ein Kuss vor laufender Kamera.

Die Löwen waren hin und weg. Carsten Maschmeyer (67) nannte den Antrag einen "noch besseren Deal", Judith Williams (55) war "total geflasht": "Ihr beide seid super sympathisch."

Ein Deal mit den Investoren kam am Ende übrigens nicht zustande. Zu sehen ist die Folge am Montag, 12. Oktober, auf Vox, auf RTL+ ist sie schon jetzt abrufbar.