i Erst kürzlich sorgte Sydney Sweeney mit einer Werbekampagne für viel Aufsehen. Reuters; Instagram/sydney_sweeney "Moderne Marilyn Monroe" Wegen Partner: Sydney Sweeney will Jüdin werden Die Schauspielerin soll sich bereits mit Rabbinern getroffen haben. Der Grund dürfte ihr Freund sein. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wird es jetzt richtig ernst? Sydney Sweeney (29) soll darüber nachdenken, zum Judentum überzutreten. Wie die US-Seite "Page Six" unter Berufung auf einen Insider berichtet, hat sich die "Euphoria"-Darstellerin bereits mit zwei Rabbinern getroffen. Für einen Übertritt braucht es einen Rabbiner, der den Weg begleitet. Bestätigt hat Sweeney die Pläne bisher nicht.

Hintergrund ist offenbar ihre Beziehung zu Musikmanager Scooter Braun (45), der aus einer jüdischen Familie stammt. "Das Paar spricht darüber, eine eigene Familie zu gründen, und Scooter ist das Thema sehr wichtig", zitiert "Page Six" die Quelle.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erste Gerüchte gab es schon im September. Am 12. September wurden die beiden beim Gottesdienst zum jüdischen Neujahrsfest Rosch ha-Schana in einer Synagoge in Greenwich im US-Bundesstaat Connecticut gesehen. "Sie saßen ganz hinten", erzählte ein Augenzeuge. Kurz darauf berichtete das Klatschportal DeuxMoi, Sweeney überlege zu konvertieren.

Zusammen sind Sweeney und Braun seit 2025. Davor war die 29-Jährige mit Filmproduzent Jonathan Davino verlobt, im März 2025 trennten sich die beiden. Braun, der einst die Masterrechte an Taylor Swifts frühen Alben kaufte, hat aus seiner ersten Ehe drei Kinder.

Laut US-Medien soll er fest entschlossen sein, die Schauspielerin zu heiraten, ein Antrag könnte schon in den nächsten Monaten folgen.

Ein Übertritt zum Judentum ist allerdings kein schneller Schritt, er kann sich über mehrere Jahre ziehen. Ein prominentes Vorbild gäbe es jedenfalls: Braun soll seine Freundin als "die moderne Marilyn Monroe" bezeichnen. Die Hollywood-Ikone trat 1956 zum Judentum über, als sie den Dramatiker Arthur Miller heiratete.