i Günther Jauch bekommt bei "Wer wird Millionär?" so einige Angebote. RTL / Stefan Gregorowius Blamage bei 2.000-Euro-Frage "Das weiß doch jeder!" – Ärztin blamiert sich bei Jauch Bittere Pleite bei "Wer wird Millionär?": Eine Ärztin scheitert schon bei der 2.000-Euro-Frage – obwohl Günther Jauch sie noch retten will. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Wer wird Millionär?" erlebt eine Ärztin eine bittere Quiz-Pleite. Trotz mehrerer Warnungen von Günther Jauch verzockt sie sich bereits bei der 2.000-Euro-Frage.

Ärztin will ins große Finale

Am zweiten Abend der "3-Millionen-Euro-Woche" nimmt Franziska Burkhardt auf dem berühmten Ratestuhl Platz. Die junge Ärztin aus Lübeck entscheidet sich für die Risikovariante mit vier Jokern. Ihr Ziel: mindestens 16.000 Euro und damit ein Ticket für das große Finale am Donnerstag.

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Doch so weit soll sie gar nicht kommen. Schon bei der 2.000-Euro-Frage gerät die Kandidatin ordentlich ins Schwitzen.

Günther Jauch (70) will wissen: "Wer gehört nicht zu den Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026?" Zur Auswahl stehen Zayu der Jaguar, Maple der Elch, Clutch der Weißkopfseeadler und Jimmy der Koala.

Burkhardt ist ratlos. "Kann ich so spontan echt nicht beantworten", gesteht sie und greift zum Telefonjoker. Ein Fußball-Experte soll helfen.

Jauch will sie noch retten

Doch schon da versucht Jauch, seine Kandidatin auf die richtige Spur zu bringen. Man müsse die Maskottchen für die Antwort eigentlich gar nicht kennen, deutet der Moderator an. Burkhardt bleibt trotzdem bei ihrem Joker.

Der Mann am Telefon ordnet drei Tiere den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko zu – den Koala verortet er allerdings in Südamerika. "Ja natürlich", spottet Jauch lachend. Weil Burkhardt weiterhin unsicher ist, setzt sie auch noch den 50:50-Joker ein. Übrig bleiben der Jaguar und der Koala. Dann fällt ihre Entscheidung: "Dann nehme ich jetzt den Jaguar!"

"Das weiß doch jeder!"

Jauch versucht ein letztes Mal, sie zu retten und bietet ihr sogar den Publikumsjoker an. Doch Burkhardt lässt den Jaguar einloggen.

Der Moderator kann es kaum glauben: "Wo lebt denn der Koalabär, Frau Burkhardt? In Australien, er ernährt sich von Eukalyptusblättern, das weiß doch jeder!"

Da die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, kann ausgerechnet der australische Koala kein Maskottchen sein.

Für Burkhardt ist der Quiz-Abend damit überraschend früh vorbei. Statt vom Millionen-Finale zu träumen, muss die Ärztin mit gerade einmal 500 Euro nach Hause fahren. "Es kann schnell vorbei sein", stellt sie ernüchtert fest.