i Christian Lell spricht bei "Promi Big Brother" offen über seine verstorbene Schwester. Joyn/Willi Weber "Ich habe alles verloren Ex-Bayern-Star Lell wird im TV-Knast emotional Im "Promi Big Brother"-Haus spricht der frühere Fußballprofi über den schwersten Verlust seines Lebens und eine tiefe Krise. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zoff gibt es bei "Promi Big Brother" noch keinen, dafür aber die ersten Tränen. Am zweiten Tag im TV-Knast öffnete sich der frühere Bayern-Profi Christian Lell (42) und sprach über den Tod seiner Schwester Marie-Therese. Sie litt seit ihrer Geburt an der Erbkrankheit Mukoviszidose und starb im April 2014 mit nur 27 Jahren.

Im Sprechzimmer kamen dem Ex-Fußballer beim Gedanken an sie die Tränen. "Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge", sagte er. "Ein lachendes, weil sie mich zu der Erkenntnis gebracht hat, das Leben wieder zu genießen. Aber natürlich auch ein weinendes, weil du den Menschen nicht mehr anfassen kannst, nicht mehr sehen kannst."

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Angefangen hatte alles mit einem Gespräch mit Model Tessa Bergmeier (37). Dort schwelgte Lell zunächst in Erinnerungen an seine Fußballzeit: "Ich habe schon vor 12 Jahren aufgehört. Das war eine schöne Zeit damals, muss ich sagen." Doch der Tod der Schwester fiel genau in die Phase, in der er dem Profifußball den Rücken kehrte. "Ich bin nicht so gut damit zurechtgekommen, dass einige im Leben vieles erreichen können und andere nicht", erzählte er.

"Ich war im goldenen Käfig"

Nach der Karriere kickte der 42-Jährige noch eine Zeit lang in der Kreisklasse, 2016 war auch dort Schluss. Danach versuchte er sein Glück in der Immobilienbranche. Der Erfolg machte ihn aber nicht glücklich, ganz im Gegenteil. "Ich bin immer mehr abgedriftet, hab auf einer Yacht gelebt, 14 Jahre auf Ibiza", so Lell.

Innerlich sei da nichts mehr gewesen. "Innerlich ist kein Gefühl da, keine Dankbarkeit. Du siehst nichts mehr. Ich war im goldenen Käfig, hatte keinen Sinn mehr im Leben gesehen." Vor drei, vier Jahren sei dann alles in ihm zusammengebrochen: "Ich bin in eine Depression gerutscht."

Auch beruflich ging es bergab. Heute sieht Lell darin aber eine Befreiung, die gedauert hat, bis sie "auch in meinem Herzen angekommen ist". Sein Fazit: "Ich habe alles verloren, aber auch alles gewonnen. Nämlich mich und mein Herz."