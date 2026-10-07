i Fast neun Jahre lebte Angelina Jolie in der historischen Villa in Los Feliz. REUTERS/Remo Casilli Von einer Ikone zur nächsten Dieser Weltstar zieht in Jolies 21-Millionen-Villa Die Schauspielerin hat ihr Anwesen in Los Angeles verkauft. Jetzt ist klar, wer dort einzieht, und es ist eine echte Pop-Legende. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 08:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einer Ikone zur nächsten: Madonna (68) soll die neue Besitzerin von Angelina Jolies (51) Villa in Los Angeles sein. Wie das US-Magazin "Robb Report" berichtet, hat die Queen of Pop das Anwesen im Stadtteil Los Feliz um 24,75 Millionen Dollar gekauft, umgerechnet rund 21 Millionen Euro. Der Deal wurde bereits am 24. September abgeschlossen, der Name der Käuferin war bisher aber geheim.

Ein Schnäppchen ist das nicht, für Jolie aber auch kein großes Geschäft. Im Mai hatte sie das Haus noch um 29,85 Millionen Dollar angeboten. Gekauft hatte sie es 2017 um 24,5 Millionen Dollar, kurz nach der Trennung von Brad Pitt. Unterm Strich bleibt also ein Plus von gerade einmal 250.000 Dollar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Fast neun Jahre lebte Angelina Jolie in der historischen Villa in Los Feliz. IMAGO/Photo News

Dafür bekommt Madonna ein Stück Hollywood-Geschichte. Die Villa im Beaux-Arts-Stil wurde 1913 gebaut und gehörte jahrzehntelang Regie-Legende Cecil B. DeMille ("Die zehn Gebote"). Das Haupthaus hat rund 1.000 Quadratmeter Wohnfläche, sechs Schlafzimmer und zehn Badezimmer und liegt auf einem rund zwei Acres großen Grundstück in der abgeschirmten Wohnanlage Laughlin Park.

Lange überlegen musste die Sängerin offenbar nicht. Laut "New York Post" sollen sich ihre Vertreter schon im August bei den Maklern gemeldet haben. Weil Madonna nicht in Los Angeles war, ließ sie sich die Villa per Video-Rundgang zeigen.

Jolie hatte schon länger durchklingen lassen, dass sie Los Angeles den Rücken kehren will, sobald ihre jüngsten Kinder erwachsen sind. US-Medien zufolge zieht es sie nach Kambodscha, wo ihr ältester Sohn Maddox herkommt.