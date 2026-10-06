i Sam Wood wurde verhaftet. imago images / ZUMA Press Polizei musste anrücken Würge-Vorwurf! Ex-"Bachelor" sitzt in Haft Sam Wood suchte im TV nach der großen Liebe und baute danach ein Millionen-Imperium auf. Jetzt sitzt der frühere "Bachelor" hinter Gittern. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 17:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe gegen Sam Wood (46). Der australische Reality-Star und Fitness-Unternehmer wurde am Wochenende festgenommen und wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt angeklagt.

Dem ehemaligen "Bachelor" werden Körperverletzung mit Verletzungsfolge sowie Strangulation im häuslichen Umfeld vorgeworfen. Wood befindet sich weiterhin in Haft.

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Der 46-Jährige will die Anschuldigungen bestreiten.

Polizei rückte am Abend an

Der mutmaßliche Vorfall soll sich am Samstagabend im australischen Urlaubsort Noosa ereignet haben.

Gegen 21 Uhr wurde die Polizei wegen Berichten über einen Fall häuslicher Gewalt zu einem Anwesen in der Hastings Street gerufen. Wood wurde dort festgenommen und anschließend angeklagt.

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Um wen es sich bei der mutmaßlich betroffenen Person handelt, wurde von den Behörden nicht öffentlich gemacht.

Am Montag wurde Wood per Videoschaltung einem Gericht in Maroochydore vorgeführt. Eine Freilassung gegen Kaution beantragte seine Verteidigung zunächst nicht. Deshalb bleibt der TV-Star vorerst hinter Gittern.

Am Donnerstag soll Wood erneut vor Gericht erscheinen. Dann möchte sein Anwalt Mathew Cuskelly eine Freilassung gegen Kaution beantragen.

"Er wird sich gegen die Anklage verteidigen", stellte der Jurist gegenüber wartenden Journalisten klar.

Eigene Firma trennt sich von ihm

Die beruflichen Konsequenzen sind bereits enorm.

Wood wurde mit seinem Fitnessprogramm "28 by Sam Wood" zum erfolgreichen Unternehmer. 2022 wurde das Unternehmen im Zuge eines Deals im Wert von rund 71 Millionen australischen Dollar verkauft. Wood blieb allerdings eng mit der nach ihm benannten Marke verbunden.

Damit ist jetzt Schluss.

Zunächst wurde der 46-Jährige auf unbestimmte Zeit von seinen Aufgaben freigestellt. Inzwischen hat die Muttergesellschaft DBG Health sämtliche geschäftlichen Verbindungen zu Wood beendet.

Auch mehrere ehemalige Geschäftspartner und prominente Wegbegleiter distanzieren sich. Schauspielerin Tammin Sursok pausierte ihre Zusammenarbeit mit Woods Fitnessmarke und entfernte entsprechende Werbeinhalte aus ihren sozialen Netzwerken. Auch andere Unternehmen haben Kooperationen beendet.

Im TV fand er seine Frau

Bekannt wurde Wood 2015 als Hauptdarsteller der dritten australischen Staffel von "The Bachelor". Dort lernte er Snezana Markoski kennen – und entschied sich im Finale für sie.

Aus der TV-Romanze wurde tatsächlich eine Ehe. 2018 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie drei Töchter, zudem brachte Snezana eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe veröffentlichten Wood und seine Frau eine gemeinsame Stellungnahme.

Die Familie durchlebe derzeit eine schwierige Zeit und arbeite die Situation gemeinsam auf. Zudem werde man mit den Behörden kooperieren.