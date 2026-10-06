i "Macross 7" trägt definitiv seine Handschrift. Imago Images "Ranma½" und "Macross 7" Diese Anime tragen seine Handschrift: Trauer um Katsura Kenichiro Katsura arbeitete an zahlreichen bekannten Anime. Nach seinem Tod mit nur 59 Jahren verabschieden sich nun Weggefährten von dem Zeichner. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 17:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seine Arbeit haben Millionen Anime-Fans gesehen. Nach dem Tod von Kenichiro Katsura wird nun deutlich, wie viele bekannte Produktionen der Animator und Character Designer in seiner jahrzehntelangen Karriere mitprägte.

Katsura starb am 30. September im Alter von 59 Jahren während einer Krankheitsbehandlung. Mittlerweile haben sich auch Studios und frühere Weggefährten öffentlich von ihm verabschiedet.

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Das Studio 8bit würdigt seine Leistungen und spricht seiner Familie sein Beileid aus. Katsura war über viele Jahre an Produktionen des Studios beteiligt.

Von "Ranma" bis "Slime"

Seine Karriere reicht weit zurück. Katsura arbeitete unter anderem an "Fist of the North Star" und "Ranma ½". Eine seiner prägendsten Aufgaben folgte 1994: Bei "Macross 7" war er für das Character Design verantwortlich.

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Später arbeitete er unter anderem an "ToHeart2", "Utawarerumono", "The Fruit of Grisaia", "WHITE ALBUM2" und "Knight's & Magic". Bei einer OVA von "Utawarerumono" übernahm er sogar Regie.

Auch eine der weltweit erfolgreichsten Isekai-Serien trägt seine Handschrift: Bei "That Time I Got Reincarnated as a Slime" arbeitete Katsura als leitender Animationsregisseur.

Zu seinen jüngeren großen Projekten gehörte schließlich "SYNDUALITY Noir". Dort war er unter anderem für Character Design und Animationsleitung verantwortlich.

Besonderer Wunsch seiner Frau

Seine Ehefrau Satoko Miyaji, die selbst als Animatorin arbeitet, richtet sich nach seinem Tod mit einem besonderen Wunsch an die Fans.

Wer eine Figur oder Zeichnung ihres Mannes mochte, solle sich daran erinnern. Und vielleicht irgendwann noch einmal einen Anime ansehen, an dem Katsura gearbeitet hat.