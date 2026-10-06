i Ruffy segelt seit Jahrzehnten über die Grand Line. APA-Images / PA / Nick Zonna "God Valley" Große Aufruhr: "One Piece" kommt jetzt fix ins Kino Eines der größten Geheimnisse der "One Piece"-Geschichte kommt auf die Kinoleinwand. Für 2027 wurde "One Piece God Valley" angekündigt. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während der "One Piece"-Anime bis 2027 pausiert, wartet auf Fans im kommenden Jahr noch ein anderes großes Projekt.

Mit "ONE PIECE FILM GOD VALLEY" kommt im Sommer 2027 ein neuer Kinofilm nach Japan. Der Film wurde mittlerweile auch auf der offiziellen "One Piece"-Seite angekündigt.

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Der Titel ist dabei alles andere als zufällig gewählt.

Eines der größten "One Piece"-Rätsel

God Valley gehört zu den wichtigsten Orten der gesamten Geschichte. Dort ereignete sich vor Jahrzehnten der legendäre Zwischenfall, bei dem unter anderem Gol D. Roger und Monkey D. Garp auf die berüchtigten Rocks-Piraten trafen.

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Zur Mannschaft von Rocks D. Xebec gehörten damals spätere Legenden wie Whitebeard, Kaido und Big Mom.

Lange war kaum bekannt, was auf der Insel wirklich passierte. Erst in der finalen Saga begann Eiichiro Oda, immer mehr Details über die Ereignisse von God Valley zu enthüllen.

Was zeigt der Film?

Welche Geschichte "One Piece God Valley" genau erzählen wird, ist derzeit noch nicht vollständig bekannt.

Allein die Wahl des Schauplatzes dürfte allerdings für Spekulationen sorgen. Schließlich hängen mit God Valley einige der größten Namen und Geheimnisse der "One Piece"-Welt zusammen.

Bis zum Kinostart müssen Fans aber noch Geduld haben: Sommer 2027 soll es so weit sein.