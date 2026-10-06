i Sarah Kuttner. APA-Images / dpa / Fabian Sommer Ärztin sagte: "Scheiße" "Bitte kein Krebs ": Kuttner hofft auf Biopsie-Erlösung Nach einem auffälligen Befund bei der Krebsvorsorge musste Sarah Kuttner eine Biopsie über sich ergehen lassen. Nun wartet sie auf das Ergebnis. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 13:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bange Tage für Sarah Kuttner (47). Erst vor wenigen Tagen machte die Moderatorin und Autorin öffentlich, dass bei einer Krebsvorsorge etwas Auffälliges entdeckt worden war. Nun hat sie die nächsten Untersuchungen hinter sich – darunter eine Mammographie und eine Biopsie der Brust.

"Ich komme gerade von der Biopsie. Man hat mir fünf Mal in die Brust geschossen", berichtet die ehemalige VIVA-Moderatorin gewohnt direkt auf Instagram.

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Gemeint ist die Entnahme von insgesamt fünf Gewebeproben. Vor dem Eingriff habe Kuttner durchaus Angst gehabt. Im Nachhinein kann sie ihre Fans zumindest in dieser Hinsicht beruhigen: Die Biopsie sei "voll aushaltbar" und nicht einmal besonders unangenehm gewesen.

Ärztin sagte nur: "Scheiße"

Angefangen hatte alles bei einer routinemäßigen Krebsvorsorge. Schon die erste Reaktion ihrer Frauenärztin ließ Kuttner nichts Gutes erahnen.

"Um es mit den Worten meiner Frauenärztin zu sagen: 'Scheiße!'", erzählte die 47-Jährige anschließend ihren Followern.

Es seien deshalb "superdringend" weitere Untersuchungen notwendig geworden, um herauszufinden, "wie groß die Kacke tatsächlich ist".

Kuttner sagte daraufhin kurzfristig berufliche Termine ab. Auch die Aufnahme ihres Podcasts "Das kleine Fernsehballett" mit Stefan Niggemeier musste zunächst warten.

Es gibt Hoffnung

Nach der Mammographie klingt die Moderatorin nun allerdings bereits etwas optimistischer.

Obwohl die endgültige Auswertung der Biopsie noch aussteht, habe man anhand der bisherigen Untersuchung bereits "halbwegs ein Gefühl, was es ist".

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Dann sagt Kuttner einen bemerkenswerten Satz: "Innerhalb von dem, was es ist, ist es, glaube ich, ganz okay."

Eine endgültige Diagnose ist das ausdrücklich noch nicht. Ob tatsächlich eine Krebserkrankung vorliegt, hat Kuttner bislang nicht bekannt gegeben. Gewissheit soll erst die Untersuchung der entnommenen Gewebeproben bringen.

Am Freitag soll sie Gewissheit haben

Lange muss die 47-Jährige darauf offenbar nicht mehr warten. Bereits am Freitag soll Kuttner ihren endgültigen Befund erfahren.

Eigentlich wäre die Besprechung erst für Montag geplant gewesen. Da nimmt sie allerdings ihren Podcast auf. Kuttner bat deshalb darum, den Termin vorzuziehen – mit Erfolg.

Auch beruflich möchte sie nun wieder langsam loslegen. Ihre für den 7. Oktober geplante Lesung bei den Osterburger Literaturtagen soll stattfinden. Ihren Podcast will sie ebenfalls weiterführen.