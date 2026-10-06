i Jürgen und Joelina Drews auf der Bühne beim "SchlagerHammer". IMAGO/mix1 Papa ist "König von Mallorca" "Nie verboten" – Drews-Tochter hadert mit Erziehung Jürgen Drews ließ seiner Tochter Joelina als Kind nahezu alle Freiheiten. Heute blickt sie darauf mit gemischten Gefühlen zurück. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 13:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als Tochter des "Königs von Mallorca" wuchs Joelina Drews (31) alles andere als gewöhnlich auf. Ihre Eltern Jürgen Drews (81) und Ramona Drews (53) ermöglichten ihr vieles – und setzten dabei offenbar erstaunlich wenige Grenzen.

Im Podcast "UNIKAT" spricht die Sängerin nun offen darüber, wie sie die Erziehung ihrer berühmten Eltern heute beurteilt.

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Der große Schlagerabschied – Jürgen Drews tritt von der TV-Bühne ab i ?

"Mir wurde nie etwas verboten", erinnert sich Joelina. Ein Satz, der zunächst nach einer Traumkindheit klingt. Heute sieht die 31-Jährige diese grenzenlose Freiheit allerdings durchaus kritisch.

"Hätte mir manchmal mehr Grenzen gewünscht"

Joelina stellt dabei klar, dass sie ihren Eltern keinen Vorwurf machen möchte. Sie habe eine glückliche Kindheit gehabt und bezeichnet Jürgen und Ramona als "großartige Eltern".

Trotzdem habe ihr rückblickend manchmal etwas gefehlt: klare Regeln.

Jürgen Drews - der "König von Mallorca" i ?

Sie hätte sich in manchen Situationen gewünscht, dass ihre Eltern öfter einmal Nein gesagt hätten. Als Kind und Jugendliche habe sie sehr viele Freiheiten genossen und zahlreiche Entscheidungen selbst treffen dürfen.

Heute glaubt Joelina, dass mehr Grenzen ihr teilweise gutgetan hätten.

Drews wollte Tochter nicht einengen

Hinter der lockeren Erziehung steckte offenbar eine bewusste Entscheidung. Jürgen und Ramona Drews wollten ihrer einzigen Tochter möglichst viel Freiheit geben und sie nicht unnötig einschränken.

Joelina beschreibt sich selbst als eher pflegeleichtes Kind. Größere Eskalationen oder eine extreme rebellische Phase habe es bei ihr nicht gegeben.

Gerade deshalb funktionierte das ungewöhnlich lockere Modell offenbar weitgehend. Dennoch merkt sie heute, dass Grenzen Kindern auch Sicherheit geben können.

Heute steht sie selbst auf der Bühne

Beruflich ist Joelina inzwischen in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters getreten. Unter dem Künstlernamen JOEDY macht sie selbst Musik.

Ihr Vater Jürgen Drews zog sich Anfang 2023 weitgehend aus dem Showgeschäft zurück. Der Schlagerstar hatte zuvor öffentlich gemacht, an Polyneuropathie zu leiden.