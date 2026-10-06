i Im Vorjahr zählte Tschechien zu den Geheimfavoriten. © Alma Bengtson "Fällt uns nicht leicht" Geld fehlt! Österreichs Nachbar sagt ESC ab Der Eurovision Song Contest 2027 verliert das nächste Land. Tschechien wird nicht nach Burgas reisen. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Absage für den Eurovision Song Contest 2027 ist da: Tschechien steigt aus! Der öffentlich-rechtliche Sender Česká televize (ČT) bestätigte am Dienstag, dass beim ESC in Burgas keine tschechische Flagge auf der Bühne zu sehen sein wird.

"Manche Nachrichten fallen nicht leicht", schreibt der Sender in seinem emotionalen Abschied. Man wisse, wie viel der Eurovision Song Contest den Fans bedeute und bedanke sich für "jede Stimme, jeden Kommentar und jede Unterstützung".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Cosmó-Fan-Wochenende im Reiters Finest Family in Bad Tatzmannsdorf i ?

Ganz endgültig soll der Abschied zumindest langfristig nicht sein. ČT betont: "Wir hoffen, dass wir uns eines Tages beim Eurovision Song Contest wiedersehen."

Dem Sender fehlt das Geld

Der Grund für den Rückzug ist diesmal keine politische Boykott-Debatte. ČT verweist auf die derzeit laufenden Anpassungen seines Budgets.

Und die haben es in sich. Hintergrund sind weitreichende Änderungen bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Tschechien. Bereits im Sommer warnte ČT, dass die geplante Finanzierung für 2027 die Einnahmen des Senders um rund 1,3 Milliarden tschechische Kronen gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen Budget reduzieren könnte. Das entspricht mehr als 50 Millionen Euro.

Das war der ESC 2026 in Wien i ?

Die Folgen könnten weit über den ESC hinausgehen: Der Sender warnte bereits vor Einschnitten bei Produktionen, Sport, Nachrichten und regionalen Angeboten sowie vor dem möglichen Abbau von mehreren hundert Arbeitsplätzen.

Nun erwischt der Sparstift auch den Eurovision Song Contest.

ESC-Boss reagiert

Auch die EBU bestätigt den Rückzug. ESC-Direktor Martin Green bedauert, dass ČT aufgrund des finanziellen Drucks 2027 nicht teilnehmen könne.

Man verstehe jedoch, dass öffentlich-rechtliche Sender derzeit schwierige Entscheidungen treffen müssten. Steigende Kosten und kleinere Budgets würden zahlreiche EBU-Mitglieder unter Druck setzen.

"Wir hoffen sehr, dass Česká televize zum Wettbewerb zurückkehrt, sobald es die Umstände erlauben", erklärt Green. Die Tür für Tschechien bleibe jederzeit offen.

Besonders bitter: Sportlich lief es zuletzt wieder besser. Daniel Žižka schaffte es mit "Crossroads" beim ESC 2026 in Wien ins große Finale und belegte dort mit 113 Punkten den 16. Platz.

Tschechien debütierte erst 2007 beim Song Contest und kommt bislang auf 15 Teilnahmen. Das beste Ergebnis gelang Mikoláš Josef 2018 mit "Lie To Me" und Platz sechs.