i Jasmin Herren (links) hat 400.000 Euro Schulden. imago images Sie kämpft gegen Schulden Nach Reality-TV: Jasmin Herren hat jetzt 1.500-Euro-Job Früher stand sie am Ballermann auf der Bühne, heute arbeitet Jasmin Herren sechs Tage pro Woche als Kosmetikerin. Ihr monatliches Gehalt überrascht. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Reality-TV ins Kosmetikstudio! Jasmin Herren (47) hat ihr Leben komplett umgekrempelt. Die Witwe des 2021 verstorbenen Entertainers Willi Herren (†45) lebt inzwischen im Westerwald und hat sich dort eine neue Existenz aufgebaut. Statt Fernsehkameras und Mallorca-Partys stehen jetzt Fußpflege, Hautbehandlungen und eine Sechs-Tage-Woche auf dem Programm.

Der Grund für den radikalen Neuanfang ist auch finanzieller Natur. Nach dem Tod ihres Mannes blieb Herren nach eigenen Angaben auf rund 400.000 Euro Schulden sitzen. 2024 musste sie Privatinsolvenz anmelden.

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Nur 1.500 Euro im Monat

Heute betreibt die 47-Jährige ein eigenes Kosmetikstudio in Wissen in Rheinland-Pfalz. Dort beschäftigt sie mittlerweile sieben Mitarbeiterinnen und hat nach eigenen Angaben bereits 394 Kunden persönlich behandelt.

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Besonders überraschend: Obwohl sie Chefin ihres eigenen Unternehmens ist, zahlt sich Herren derzeit lediglich 1.500 Euro Gehalt im Monat aus. Davon geht noch eine Rate an den Insolvenzverwalter.

Das übrige Geld bleibt im Unternehmen und wird unter anderem für den Betrieb und die Gehälter ihrer Mitarbeiterinnen verwendet. Das Insolvenzverfahren soll planmäßig 2027 abgeschlossen sein.

"Ballermann kam dazwischen"

Ganz neu ist die Arbeit für Herren allerdings nicht. "Ich habe 2003 eine Ausbildung zur medizinischen Fachkosmetikerin gemacht. Dann kam der Ballermann dazwischen", erzählt sie gegenüber "Bild".

Für ihren beruflichen Neustart absolvierte sie weitere Fortbildungen. In ihrem Studio bietet sie unter anderem medizinische Fußpflege, Waxing und verschiedene Hautbehandlungen an.

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Unterstützung bekam sie von ihrer Mutter Anna (85), die sogar die Immobilie für das Kosmetikstudio kaufte.

Für Herren ist jedenfalls klar: "Das hier ist meine Existenz. Musik und Fernsehen sind nur noch Hobby."

Neues Glück mit jüngerem Freund

Auch privat lebt die 47-Jährige inzwischen deutlich bescheidener. Mit ihrem 21 Jahre jüngeren Freund Philipp Bender (26) wohnt sie mietfrei in einer rund 90 Quadratmeter großen Wohnung auf dem Grundstück seiner Eltern.

Luxusreisen sind vorerst gestrichen. Stattdessen verbringt das Paar seinen Urlaub auch einmal beim Grillen mit Freunden.

Unzufrieden ist Herren damit allerdings nicht. Ganz im Gegenteil: "So frei wie jetzt war ich noch nie", sagt sie über ihr neues Leben.

Ihr großer Traum ist nun ein eigenes Haus im Westerwald. Zurück nach Köln möchte sie nicht mehr. "Hier möchte ich alt werden", erklärt die ehemalige Reality-Darstellerin.